Блондин с голубыми глазами: Подольская запечатлела годовалого сына Преснякова в домашней обстановке

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру на сцене. Многие знают ее благодаря шоу «Фабрика звезд».
Также артистка выпустила много хитов. Уже больше 10 лет она строит отношения с Владимиром Пресняковым. У пары растут сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.
Обычно Наталья даже свободное время проводит с мужем. Не так давно они презентовали новое YouTube-шоу «Ваша Наташа». Певица не скрывает, что любит развиваться в разных сферах. Теперь она снимается в новой передаче. Но несколько дней артистка провела вдалеке от семьи, отдохнув в Сочи.
26 сентября Подольская снова была дома. Она поделилась кадрами, на которых запечатлела сыновей. Младший сидел за столиком и играл с игрушками. На его шеи был силиконовый нагрудник. У крохи отрасли светлые волосы.
«Ваня, как дела? Скажи громче, как дела?» – попросила певица.
«Все нормально!» – заявил мальчик.
«Тема, а у тебя как дела?» – также спросила артистка.
«Все нормально», – кривляясь заверил ребенок.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Ваня очень похож на маму, а вот Артемий — на папу. «Как это мило», «Прическа у него крутая», «Брат смешит — как мило», «У вас красивые сыновья», «Ваня просто милашка», «Мама, кажется, детей достала своими вопросами», — стали писать подписчики.