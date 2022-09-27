Блондин с голубыми глазами: Подольская запечатлела годовалого сына Преснякова в домашней обстановке

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру на сцене. Многие знают ее благодаря шоу «Фабрика звезд».

Также артистка выпустила много хитов. Уже больше 10 лет она строит отношения с Владимиром Пресняковым. У пары растут сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.