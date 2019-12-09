Сергей Жуков: «Песню «Крошка моя» я написал на основе реальных событий»

Одна из читательниц портала Teleprogramma.pro спросила, почему я решил заниматься музыкой. Все — просто. Моя мама была педагогом по музыке, и это искусство присутствовало в нашем доме с самого детства. И, конечно же, для меня это не прошло бесследно. Поэтому в выборе профессии я не сомневался.

Свою первую группу я сколотил в 14 лет. Она называлась «Вася». Уже тогда мы ездили с гастролями по местным дворцам культуры и танцевальным площадкам. Я мечтал, что вскоре мои песни заиграют по радио, а группа будет собирать стадионы. Мечта сбылась! Я счастлив!

Уверен, почти все знают песню «Крошка моя». Так вот, написана она на основе реальных событий, которые произошли с моим другом за десять лет до рождения хита. У него была девушка, они долго встречались, и у них были хорошие крепкие отношения, но когда он ушел в армию, что-то стало складываться не так.

Друг верил, что по возвращении из армии они воссоединятся и любимая узнает, как сильно он ее любил. Но чуда не произошло, девушка встретила другого мужчину и влюбилась, а текущие отношения пришлось прекратить. Спустя много лет я написал песню, которую поклонники с замиранием сердца и сегодня узнают по первым двум битам.

Кстати, многие считают, что мы поссорились с Алексеем Потехиным, с которым начинали в группе «Руки Вверх!». Меня часто об этом спрашивают поклонники. Это не так, давайте я развею сомнения. С Лешей мы работали на радиостанции, там и познакомились. Именно тогда мы записали первую совместную песню «Малыш», поставили на радио и буквально на следующий день она начала звучать из всех утюгов. Нам даже пришлось быстро название группы придумать, мы не ожидали такого молниеносного успеха.

При этом с Потехиным мы не ссорились, наши пути разошлись в один момент, но мы на связи, общаемся. Он приходил поддержать меня на юбилейные концерты группы, за что ему спасибо. Так что все хорошо!

Я честно горжусь всеми песнями группы «Руки Вверх!», ведь нельзя не признать тот факт, что сейчас очень много классных талантливых молодых исполнителей, но, как правило, это история нескольких хитов, и артист пропадает с радаров. Мы же 25 лет на плаву, на слуху и уже давно выпускаем новые песни, которые также становятся хитами и получают музыкальные премии.

Вот, например, в 2019 году мы дали 101 концерт в 95(!) городах России и Европы. На наших выступлениях в этом году побывало почти полмиллиона человек! Полмиллиона! Только вдумайтесь в эти цифры! Не каждая группа из 90-х, да и сегодняшние артисты могут похвастаться такими результатами.

Этим летом мы идем на рекорд, и 1 августа дадим самый масштабный концерт «Руки Вверх!» за всю историю группы в СК «Лужники». На своем концерте мы соберем 80 тысяч человек! Читатели Teleprogramma.pro! Приглашаем вас!