Сергей Жуков

Сергей Жуков: «Песню «Крошка моя» я написал на основе реальных событий»

Известный музыкант и лидер группы «Руки Вверх!» ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Сергей Жуков: «Песню «Крошка моя» я написал на основе реальных событий»
Сергей Жуков. Фото: Личный архив

Одна из читательниц портала Teleprogramma.pro спросила, почему я решил заниматься музыкой. Все — просто. Моя мама была педагогом по музыке, и это искусство присутствовало в нашем доме с самого детства. И, конечно же, для меня это не прошло бесследно. Поэтому в выборе профессии я не сомневался.

Свою первую группу я сколотил в 14 лет. Она называлась «Вася». Уже тогда мы ездили с гастролями по местным дворцам культуры и танцевальным площадкам. Я мечтал, что вскоре мои песни заиграют по радио, а группа будет собирать стадионы. Мечта сбылась! Я счастлив!

Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд. Фото
Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Уверен, почти все знают песню «Крошка моя». Так вот, написана она на основе реальных событий, которые произошли с моим другом за десять лет до рождения хита. У него была девушка, они долго встречались, и у них были хорошие крепкие отношения, но когда он ушел в армию, что-то стало складываться не так.

Друг верил, что по возвращении из армии они воссоединятся и любимая узнает, как сильно он ее любил. Но чуда не произошло, девушка встретила другого мужчину и влюбилась, а текущие отношения пришлось прекратить. Спустя много лет я написал песню, которую поклонники с замиранием сердца и сегодня узнают по первым двум битам.

Кстати, многие считают, что мы поссорились с Алексеем Потехиным, с которым начинали в группе «Руки Вверх!». Меня часто об этом спрашивают поклонники. Это не так, давайте я развею сомнения. С Лешей мы работали на радиостанции, там и познакомились. Именно тогда мы записали первую совместную песню «Малыш», поставили на радио и буквально на следующий день она начала звучать из всех утюгов. Нам даже пришлось быстро название группы придумать, мы не ожидали такого молниеносного успеха.

При этом с Потехиным мы не ссорились, наши пути разошлись в один момент, но мы на связи, общаемся. Он приходил поддержать меня на юбилейные концерты группы, за что ему спасибо. Так что все хорошо!

Певец Сергей Жуков. Фото
Певец Сергей Жуков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Я честно горжусь всеми песнями группы «Руки Вверх!», ведь нельзя не признать тот факт, что сейчас очень много классных талантливых молодых исполнителей, но, как правило, это история нескольких хитов, и артист пропадает с радаров. Мы же 25 лет на плаву, на слуху и уже давно выпускаем новые песни, которые также становятся хитами и получают музыкальные премии.

Вот, например, в 2019 году мы дали 101 концерт в 95(!) городах России и Европы. На наших выступлениях в этом году побывало почти полмиллиона человек! Полмиллиона! Только вдумайтесь в эти цифры! Не каждая группа из 90-х, да и сегодняшние артисты могут похвастаться такими результатами.

Этим летом мы идем на рекорд, и 1 августа дадим самый масштабный концерт «Руки Вверх!» за всю историю группы в СК «Лужники». На своем концерте мы соберем 80 тысяч человек! Читатели Teleprogramma.pro! Приглашаем вас!

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Тэги:

группа «Руки вверх!»Колонка Сергея ЖуковаСергей Жуков
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Сергей Жуков: «Песню «Крошка моя» я написал на основе реальных событий»
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