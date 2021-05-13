Лера Кудрявцева: «Раиса Рязанова согласилась на тест ДНК»

15 мая в 21:00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса Раиса Рязанова. Она расскажет о самом страшном – потере сына – и отважится сделать тест ДНК, который, возможно, подарит ей родных по крови людей.

Минувший год стал для Раисы Рязановой тяжелейшим испытанием. Единственный сын актрисы внезапно скончался, и эта потеря сильно подкосила Рязанову. Страшно даже представить себе, что она пережила и как не сошла с ума…

— Иногда всплывает ни с того ни с сего: Даня, Даня, – со слезами на глазах признается актриса.

Сын Раисы Рязановой был актером. Его обожали зрители и уважали коллеги, у него была замечательная семья – жена и сын. Даниле был всего пятьдесят один год, когда его не стало. И семья до сих пор не может оправиться от шока, ведь ничего не предвещало беды и на здоровье Данила особенно не жаловался.

— Что такого плохого, страшного я сделала в жизни, чтобы меня за это так наказать? – пытается осмыслить беду актриса.

Конечно, дело не в ней. Люди уходят – от старости ли, от несчастного случая или болезни – и никогда не знаешь, когда это случится. Нам остается только любить друг друга как можно сильнее, беречь и не обижать. И держаться вместе, оставаться семьей во время самых тяжелых испытаний.

— Когда меня накрывает, я думаю – а она как? – говорит вдова Данилы, невестка Раисы Ивановны, понимая, что той как матери намного тяжелее.

Данила был единственным сыном Рязановой. Его сын Андрей – внук Раисы Ивановны – пошел по стопам бабушки и отца и тоже стал актером. Андрей – единственная отрада Рязановой, в его жилах течет кровь ее любимого сына.

Однако может оказаться, что у Раисы Ивановны есть и другие кровные родственники, о существовании которых она даже не подозревала.

— Вот смотрю как-то на экран и думаю: вдруг это наша сестра?.. – разоткровенничалась женщина, которую редакторы программы «Секрет на миллион» пригласили на съемки.

Конечно, состоять в родстве с известным человеком престижно, а еще это сулит определенные перспективы, в том числе финансовые. Поэтому к новоявленным родственникам нужно относиться с осторожностью и доверять им, но проверять.

Проверить родство можно при помощи теста ДНК, который Раиса Рязанова и ее потенциальная родня согласились пройти.

— Внимание, я вскрываю конверт! – объявил приглашенный специалист.

Действительно ли Раиса Рязанова обрела родных людей, которые помогут ей справиться с потерей сына и не оставят в беде? И как вышло, что Раиса Ивановна ничего не знала об этих людях?

Смотрите «Секрет на миллион» 15 мая в 21:00 – и сами все узнаете.

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