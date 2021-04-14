Лера Кудрявцева: «Михаил Шуфутинский рассказал о любовном треугольнике»

17 апреля в 21.00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певец Михаил Шуфутинский. Он откровенно расскажет о своих романах, о смерти любимой жены и о том, как встретил новую музу, которая помогла ему пережить трагедию.

Михаил Шуфутинский – король российского шансона. Он и выглядит, как король, и жизнь ведет соответствующую.

— Я люблю все самое дорогое и самое лучшее, – откровенно признается Шуфутинский.

Это утверждение касается и представительниц прекрасного пола. Впрочем, какой мужчина не любит красивых женщин? И какая женщина устоит перед таким, как Шуфутинский? А ведь он не просто известный человек, он харизматик. Перед его мужским обаянием невероятно сложно устоять, так он галантен и внимателен.

Неудивительно, что девушки влюбляются в него до сих пор, несмотря на солидный возраст певца: 13 апреля ему исполнилось семьдесят три. И все эти годы Шуфутинский не знал дефицита в женском внимании.

— Доводилось ли Вам быть в любовном треугольнике? – спросила я музыканта.

— Доводилось, – честно признался он. – И не раз.

Впрочем, когда Шуфутинский был женат на Маргарите, с которой прожил в браке больше сорока лет, он был счастлив. Маргарита любила его, и несмотря на то что супруги долгое время жили на две страны – Америку и Россию – это был крепкий союз.

Маргариты не стало внезапно: сердце. К сожалению, ни сыновей, ни мужа не оказалось дома, и оказать своевременную помощь не удалось.

— Думаешь, надо позвонить и сказать, – делится своими переживаниями Шуфутинский. – А потом вспоминаешь, что звонить-то некому…

Смерть супруги, с которой прожил большую часть жизни, Михаил переживал тяжело. От затянувшейся депрессии его спасла Светлана – танцовщица, работавшая в коллективе Шуфутинского. Молодая женщина давно поняла, что неравнодушна к королю шансона, но не показывала своих чувств.

— Вы влюбились в Михаила сразу? Еще когда он был женат? – спросила я Светлану, которая тоже пришла ко мне в студию.

— Да, – призналась она. – Ну как в такого человека можно не влюбиться?

Михаил долго и красиво ухаживал за Светланой. Он окружил ее заботой, баловал дорогими подарками, удивлял и давал понять, что его намерения серьезны. Светлана сдалась не сразу, но все-таки сдалась.

Сейчас Светлана – полноправная хозяйка большого особняка Шуфутинского. С тех пор как певец впустил в свою жизнь новую любовь, он сильно изменился: похудел, начал вести здоровый образ жизни. Светлана во всем супруга поддерживает – она для него настоящая муза.

— Света потакает мне во всем, – улыбается Шуфутинский. – И мне это очень нравится.

Могу сказать, что Михаил действительно похож на счастливого человека. Глаза его светятся, в будущее он смотрит с радостью и надеждой. У него есть все: любимая и любящая жена, дети, внуки и дело, в котором Шуфутинский – настоящий профессионал. Несмотря на солидный возраст, он охотно выходит на сцену и поет свои хиты.

И если бы не одно «но», одна тайна, которая омрачает жизнь музыканта, жизнь его можно было бы назвать счастливой на все сто процентов. Но что-то тревожит артиста, причиняет ему боль и заставляет грустить. О чем молчит Шуфутинский? Отважится ли он раскрыть свой секрет и почувствовать долгожданное облегчение?

Смотрите «Секрет на миллион» 17 апреля в 21.00 – и сами все узнаете.

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