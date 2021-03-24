Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»

27 марта в 21.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет балерина Анастасия Волочкова. Она пройдет проверку на детекторе лжи и откровенно ответит на самые провокационные вопросы об интимной жизни, причиненных обидах и заработанных миллионах.

Считается, что балерина – это нечто среднее между женщиной и пирожным-безе. Нечто почти невесомое и беззащитное. Дунешь – и нет ее.

Однако в отношении Анастасии Волочковой этот стереотип не работает. Жизнь научила ее защищаться и не давать себя в обиду. А обидеть балерину пытались и пытаются многие! До сих пор, хотя она, казалось бы, всем все доказала.

Чтобы поддержать Анастасию, ко мне в студию пришел Николай Цискаридзе. Он помог балерине продемонстрировать свой талант и доказать всем, что она действительно профессионал своего дела и попала в балет не за красивые глаза или длинные ноги, а за талант.

Балерина, показывающая свое мастерство, – это отдельный вид прекрасного. Поклонников у Анастасии много. Как и завистников, которым не дает покоя успешность балерины. Так, с Ксенией Собчак у Анастасии конфликт, который никак не может разрешиться миром.

— Ксюша, ты просто позавидовала, что у меня секс с любимым четыре раза в день, – вздыхает Волочкова.

Ей вообще многие завидуют, поэтому регулярно пытаются сделать балерине больно. Так, журналисты не устают писать о том, что пышная грудь Волочковой на самом деле искусственная.

Чтобы положить конец этим нелепым слухам, балерина согласилась раздеться прямо у меня в студии и доверить свою грудь профессионалу.

— Сейчас вы получите доступ к моей груди, – смущаясь, комментировала происходящее балерина.

Этот выпуск вообще получился настолько откровенным, что мне оставалось только удивляться. Анастасия согласилась даже пройти проверку на детекторе лжи! Причем вопросы, которые ей задавал специалист, были весьма провокационными.

— Правда, что у вас бывает интимная жизнь четыре раз в день? – спросил он.

— Да, – скромно ответила балерина.

Удивительно, конечно, что человек, который постоянно подвергается нападкам, не разучился быть искренним и открытым. Анастасию могли бы испортить слава, большие деньги, но нет. О своем состоянии балерина говорит спокойно, без заносчивости и желания похвастаться.

— Я ношу на пальце такое количество денег, – скромно улыбается балерина, демонстрируя кольцо с крупным драгоценным камнем.

— Я тоже хочу видеть пятьдесят миллионов на пальце, – призналась я, не без восхищения рассматривая кольцо балерины.

Как было бы просто, если бы богатство делало людей счастливыми. Если бы большие деньги служили надежным щитом от разочарований и слез. Увы, это невозможно. Рассказывая о том, что причиняет ей страшную боль, Анастасия расплакалась.

Что так сильно ранит балерину? И станет ли ей легче, если она расскажет всю правду о своей жизни? Узнаете совсем скоро – 27 марта в 21.00 на НТВ.

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