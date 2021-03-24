Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»
Лера Кудрявцева
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Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»

27 марта в 21.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет балерина Анастасия Волочкова. Она пройдет проверку на детекторе лжи и откровенно ответит на самые провокационные вопросы об интимной жизни, причиненных обидах и заработанных миллионах.

Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Считается, что балерина – это нечто среднее между женщиной и пирожным-безе. Нечто почти невесомое и беззащитное. Дунешь – и нет ее.

Однако в отношении Анастасии Волочковой этот стереотип не работает. Жизнь научила ее защищаться и не давать себя в обиду. А обидеть балерину пытались и пытаются многие! До сих пор, хотя она, казалось бы, всем все доказала.

Чтобы поддержать Анастасию, ко мне в студию пришел Николай Цискаридзе. Он помог балерине продемонстрировать свой талант и доказать всем, что она действительно профессионал своего дела и попала в балет не за красивые глаза или длинные ноги, а за талант.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Балерина, показывающая свое мастерство, – это отдельный вид прекрасного. Поклонников у Анастасии много. Как и завистников, которым не дает покоя успешность балерины. Так, с Ксенией Собчак у Анастасии конфликт, который никак не может разрешиться миром.

— Ксюша, ты просто позавидовала, что у меня секс с любимым четыре раза в день, – вздыхает Волочкова.

Ей вообще многие завидуют, поэтому регулярно пытаются сделать балерине больно. Так, журналисты не устают писать о том, что пышная грудь Волочковой на самом деле искусственная.

Чтобы положить конец этим нелепым слухам, балерина согласилась раздеться прямо у меня в студии и доверить свою грудь профессионалу.

— Сейчас вы получите доступ к моей груди, – смущаясь, комментировала происходящее балерина.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Этот выпуск вообще получился настолько откровенным, что мне оставалось только удивляться. Анастасия согласилась даже пройти проверку на детекторе лжи! Причем вопросы, которые ей задавал специалист, были весьма провокационными.

— Правда, что у вас бывает интимная жизнь четыре раз в день? – спросил он.

— Да, – скромно ответила балерина.

Удивительно, конечно, что человек, который постоянно подвергается нападкам, не разучился быть искренним и открытым. Анастасию могли бы испортить слава, большие деньги, но нет. О своем состоянии балерина говорит спокойно, без заносчивости и желания похвастаться.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

— Я ношу на пальце такое количество денег, – скромно улыбается балерина, демонстрируя кольцо с крупным драгоценным камнем.

— Я тоже хочу видеть пятьдесят миллионов на пальце, – призналась я, не без восхищения рассматривая кольцо балерины.

Как было бы просто, если бы богатство делало людей счастливыми. Если бы большие деньги служили надежным щитом от разочарований и слез. Увы, это невозможно. Рассказывая о том, что причиняет ей страшную боль, Анастасия расплакалась.

Что так сильно ранит балерину? И станет ли ей легче, если она расскажет всю правду о своей жизни? Узнаете совсем скоро – 27 марта в 21.00 на НТВ.

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