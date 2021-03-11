Лера Кудрявцева: «Александр Панкратов-Черный рассказал о проблемах со здоровьем»

13 марта в 22:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет народный артист Александр Панкратов-Черный. Он откровенно расскажет о том, как оказался в реанимации и какие проблемы со здоровьем мешают ему наслаждаться жизнью.

Мама видела Александра Панкратова-Черного военным. Ей казалось, что карьера военного — пропуск в счастливую жизнь, где все стабильно и правильно. Александр же с юности мечтал о карьере артиста, которая пусть и нестабильна, зато полна радости. Ему до сих пор нравится смешить людей и видеть, как на их лицах расцветают улыбки.

— Мужик без усов что баба без трусов, — смеется актер, примеряя усы на палочке.

Время показало, что выбор Александр сделал правильный. Он всю жизнь посвятил театру и кино и продолжает отдаваться работе на все сто. Правда, здоровье подводит иногда, но Панкратов-Черный — не большой любитель говорить о своих недугах.

— У меня только возраст виноват, а я ни в чем не виноват, — оправдывается артист.

Панкратов-Черный — оптимист, как и большинство сыгранных им персонажей. Он уже в годах, однако глаза его блестят по-прежнему озорно, а энергией он мог бы поделиться и с молодыми. Давление подводит иногда — но и об этом артист говорит с юмором.

— Давление упало — это прям давление трупа, — рассказывает Панкратов-Черный.

Низкое давление принято поднимать при помощи крепких спиртных напитков. Это известный народный метод, к которому мужчины прибегают частенько. Как они сами говорят — здоровье поправить.

— Ну пить, конечно, мы стали меньше, — рассуждает Валентин Смирнитский, который заглянул в мою студию.

— Пока ресторан не закроют, — подкалывает приятеля Панкратов-Черный.

Однако делу — время, потехе — час. В 71 год Александр продолжает работать и, похоже, просто не представляет себя на пенсии. Такое положение дел устраивает взрослого сына артиста.

— А вам не кажется, что в 40 лет уже сын должен вам помогать, а не вы ему? — спросила я моего героя.

— Я его не балую, — покачал головой артист. — А вот мама, мне кажется, балует!

Самого артиста девушки тоже балуют. До сих пор, несмотря на солидный возраст Александра.

— Я ложусь, Вера садится на меня! Голая! — восхищенно рассказывает артист.

Многочисленные романы, в которых часто обвиняют Панкратова-Черного, — это, конечно, его личное дело. Как и дети, рожденные от прелестниц, мечтавших остаться с популярным артистом наедине. При условии, что дети действительно появлялись на свет, а не являлись поводом для шантажа — такое ведь тоже часто бывает.

Так, ко мне в студию пришла девушка по имени Зинаида, которая может внести серьезные коррективы в жизнь народного артиста. Кем она ему приходится? Согласится ли Панкратов-Черный рассказать об этом на всю страну? И какими последствиями может обернуться для него эта откровенность?

Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 13 марта в 22:00 на НТВ.

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