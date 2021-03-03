Лера Кудрявцева: «Сергей Сафронов признался, что серьезно болен»

6 марта в 13:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет известный иллюзионист Сергей Сафронов. Он расскажет о серьезном заболевании, с которым борется, и объяснит, почему у него на шее появился шрам.

Считается, что тот, кто близко знаком с экстрасенсом, защищен от жизненных неудач. Экстрасенс ведь как врач, только на другом уровне: сразу увидит потенциальную опасность, заранее о ней предупредит и расскажет, как ее избежать.

В шоу «Битва экстрасенсов» людей, наделенных экстраординарными способностями, было так много, что ее ведущие, казалось, были защищены от всего на свете — с такой-то поддержкой. Однако на деле все оказалось совсем не так…

— За 14 лет ни одна вот эта вот, — пытается подобрать слова Сергей, – никто из них даже не предупредил, не намекнул, не почувствовал. Все подходили ко мне, брали за руку, смотрели мое будущее, прикасались к моей груди… И никто из них не увидел самого главного. Никто.

Симптомы серьезного заболевания появились несколько месяцев назад. Сначала Сергей не придал им особенного значения и списал на усталость и стресс. А потом забеспокоился, ведь с организмом явно было что-то не так.

— Появились одышка, потливость, ком в горле, – описывает он свое состояние. – Здесь вот что-то не мое, «Чужой». Страшно все это, страшно.

Дальше – больше. Симптомы становились серьёзнее, болезнь прогрессировала. Сергей внимательно слушал, что говорили врачи, и был готов на все, чтобы остаться в живых. Как напоминание о тех страшных временах на его шее остался заметный шрам.

— Это врачи фрагменты брали, — объясняет Сергей появление шрама.

План лечения, разработанный врачами, потребовал от Сергея большого мужества. Он плохо себя чувствовал, не мог нормально спать, а испытаниям все не было и не было конца.

— Тебя тошнит, у тебя кружится голова, — описывает Сергей свое состояние. — Ты встаешь посреди ночи от головокружения и чуть ли не падаешь.

Конечно, Сергея активно поддерживают родные. Если бы не они, иллюзионисту было бы намного сложнее бороться с недугом. Родные верят, что Сергей справится с испытаниями, выпавшими на его долю, и не дают ему падать духом.

— Я помню, как папа позвонил мне в час ночи и расплакался, – вспоминает брат Сергея Андрей.

Не смогла сдержать слезы и жена иллюзиониста Екатерина. Она пришла ко мне в студию, чтобы поддержать мужа, но нервы сдали, и слезы градом покатились по щекам.

— Ну что ты плачешь? — попытался успокоить ее Сергей. — Все, все, успокойся.

— Я вспоминаю, — всхлипывала жена.

Конечно, взять себя в руки сложно. Страшно себе представить, что человек чувствует в такие моменты. А ведь Сергей живет с этими мыслями не первый месяц и уже почти научился спокойно говорить о своей болезни.

— Страх действительно есть, — поясняет Сафронов. — И надо быть больным человеком, чтобы не испытывать этого страха.

Чем болен Сергей? Что говорят о его диагнозе врачи? Какие дают прогнозы? И что Сергей предпринимает прямо сейчас, чтобы справиться с недугом?

Смотрите «Секрет на миллион» 6 марта в 13:00 на НТВ — и сами все узнаете.

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