Лера Кудрявцева: «Алиса Мон сбежала от мужа-тирана»

20 февраля в 13:00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Алиса Мон. Певица, которую в девяностых боготворили поклонники, внезапно пропала с экрана телевизора. Алиса откровенно рассказала том, почему ей пришлось уйти, кто этому поспособствовал и как ей удалось сбежать от мужа-тирана.

«Алмаз этих волшебных глаз» – пела девушка с глазами цвета моря. Ее песнями можно было заслушаться, так искренне и проникновенно Алиса их исполняла. Ею восхищались, ей завидовали. А когда слава кончилась, о ней, как принято в шоу-бизнесе, просто забыли…

— Как я буду навязываться – я уже никто, – с грустной улыбкой говорит Алиса.

В том, что она «никто», Алису пытался убедить и бывший муж. Человек, который до свадьбы носил любимую на руках и обещал превратить ее жизнь в сказку, оказался домашним тираном. Он ограничивал жену, унижал и даже поднимал на нее руку. Алиса терпела, потому что любила. И думала, что тоже любима, просто ее избранник чересчур вспыльчив и нетерпим.

— Сердце разрывалось от боли, – вспоминает Алиса свою неудавшуюся семейную жизнь. – У меня не было ни кошелька, ни записной книжки. Я жила, как вещь!

Единственной отрадой певицы был сын, в котором она души не чаяла. Мальчишка рос и радовал маму, пока в семью не пришла беда.

— Мне говорили все время одну и ту же фразу: «Вы потеряете своего ребенка!» – рассказывает Алиса.

Сына она спасла, однако судьба приготовила певице новое испытание. Оказавшись на операционном столе, она молилась только о том, чтобы перестать испытывать страшную боль в груди.

Впрочем, глядя на Алису, и не скажешь, что жизнь ее не баловала. Выглядит певица прекрасно – хоть сейчас на подиум. Возраст Алисе исключительно к лице – с годами она только похорошела. Поэтому я искренне удивилась, узнав о том, что на своем женском счастье она давно поставила крест. Человека, которого певица любила всем сердцем, уже нет на свете, но Алиса продолжает о нем тосковать.

— Такие люди почему не живут, почему не жильцы? – задалась певица риторическим вопросом и расплакалась.

Я спросила Алису, любит ли она его до сих пор. Ответ последовал незамедлительно.

— Думаю, да, – кивнула Алиса.

Говорят, незаменимых людей нет. Но мне все-таки кажется, что это неправда. Ко мне в студию много раз приходили гости, которые рассказывали о любви, оставшейся в их сердцах навсегда. Нанесенные этой любовью раны не вылечить ни временем, ни новыми отношениями. Остается только смириться – но как же это непросто!

Алиса, надо сказать, молодец. Певица бережет в своем сердце эту любовь, и она вдохновляет ее на новые стихи и песни. Настоящая любовь никогда не заканчивается – она продолжает жить в нас, в нашей памяти.

К сожалению, память хранит не только светлые воспоминания… О чем Алиса Мон молчала все эти годы? Что вынуждена скрывать даже от самых близких? И какими последствиями может обернуться откровенность певицы?

Ответы на эти вопросы вы узнаете совсем скоро – 20 февраля в 13:00 на НТВ.

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