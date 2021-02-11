Лера Кудрявцева: «Регина Мянник раскрыла тайны Киркорова и Диброва»

13 февраля в 13.00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Регина Мянник. Актриса часто играет уверенных в себе героинь, которые вызывают у мужчин восхищение, а у женщин – зависть. Однако ее личная история гораздо больше похожа на драму, чем на романтичную сказку…

Регина – та самая роковая красавица, мечта поэта, художника или актера. Роскошная копна волос, изысканные черты лица и взгляд, который пронизывает насквозь. «Мужчины такую женщину не пропускают!» – сказала бы о Регине героиня фильма «Служебный роман». И не только не пропускают, но и приходят ради нее на съемки моего ток-шоу.

Так, разделить с Региной эфир охотно согласился Александр Олешко. Регина хорошо разбирается в антиквариате – сказывается ее журналистское прошлое – и Александр принес в студию несколько старинных вещиц.

— Он дорогой? – спросил Олешко, показывая Регине фигурку Деда Мороза советских времен.

— Не знаю, за сколько тебе его впарили, – рассмеялась актриса, рассматривая новогодний раритет.

Прислушивается к актрисе и актер Марат Башаров, который тоже пришел ко мне в студию и не стал скрывать, что в свое время ухаживал за Региной.

— Подкатывал к Регине? – спросила я Марата.

— Подкатывал, – честно признался актер, глядя на Регину с восхищением.

Впрочем, кто только к ней не подкатывал! Регина обладает не только красотой, но и харизмой – сопротивляться ее обаянию просто невозможно. Кроме того, Мянник умна – за плечами МГУ и ГИТИС.

Начинала она в качестве журналистки, а потом воплотила в жизнь детскую мечту и стала актрисой. На телевидение Регина попала почти случайно – помог счастливый случай и удачное знакомство. О том, как начиналась ее карьера в передаче «Акулы пера», не без удовольствия вспоминает музыкальный критик Сергей Соседов.

— Это Анна Каренина! – восхищается он. – Анна Каренина в хорошем смысле этого слова!

Как и у Карениной, в жизни Мянник была очень большая любовь. Встретив своего будущего мужа, юная Регина потеряла голову от страсти. Мужчина был женат, но чувства захватили обоих, и он ушел из семьи. Регина подарила ему двоих сыновей, но личного счастья построить не смогла – супруг ей изменял, и Регина приняла решение развестись.

Вторым мужем красавицы стал юрист. Она была счастлива в браке, а потом ее любимого убили. Кто это сделал – неизвестно до сих пор. Я даже представить себе не могу, что Регина тогда пережила, как смогла справиться с бедой. Но по-настоящему сильного человека не сломить, а Регина – сильная. Это читается во взгляде.

Конечно, у такой роскошной женщины, как Регина, не может не быть какой-то очень личной тайны. И она у Регины есть. Другой вопрос, согласна ли она озвучить ее с экрана телевизора.

— Я знаю, что это делают и Дибров, и Киркоров, – интригует Мянник.

Что она имеет в виду? Что такого особенного знает о выдающихся мужчинах отечественного шоу-бизнеса и готова ли и дальше хранить молчание? И если она его нарушит, смогут ли знаменитые мужчины простить красавице эту откровенность? Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

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