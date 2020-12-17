Лера Кудрявцева: «Сергей Пенкин рассказал, почему не ладит с Пугачевой»

19 декабря в 21.20 героем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певец Сергей Пенкин. Обладатель уникального голоса – его диапазон составляет четыре октавы – предъявит обвинение всему российскому шоу-бизнесу, расскажет, что думает о коллегах по цеху и рассекретит имя женщины, которая ранила его в самое сердце.

Сергей Пенкин не то чтобы одиночка, но тот самый кот, который гуляет сам по себе. Его дружбу нельзя купить или выклянчить, можно только заслужить. Выстраивать круг общения по расчету Пенкин не хочет – это не в его характере.

— Все говорят: «Надо правильно дружить». А я не умею «правильно!» – посмеивается Пенкин.

Сергей Пенкин – «неправильный» в лучшем смысле этого слова. Он ни под кого не подстраивается, не гонится за успехом, не пытается быть модным. Он просто живет в удовольствие и делает свое дело – занимается музыкой, которая из профессии давным-давно превратилась в судьбу.

А как Сергей элегантен в быту и особенно на сцене! Настоящий серебряный принц, как величают его поклонники. Свои сценические костюмы Сергей продемонстрировал прямо в студии «Секрета на миллион», и один из пиджаков, весь расшитый стразами, я едва смогла удержать в руках, такой он тяжелый!

— Он для меня как гиря! – призналась я. – Сколько он весит?

— Ну… – задумался Пенкин. – Килограммов сорок…

Вот что имеют в виду, когда говорят, что красота требует жертв. Роскошный пиджак, но я в таком даже просто постоять на сцене не смогла бы, не то что петь. А «серебряный принц» – может!

— С Колей я, конечно, позанимался бы вокалом, – улыбается Пенкин, который отлично осведомлен о своих талантах.

Голос у Пенкина действительно уникальный. Дело даже не в диапазоне – я имею в виду тембр, подачу, харизму… Когда Сергей поет, забываешь обо всем и словно растворяешься в музыке.

— Почему ты не нашел своих больших хитов? – развел руками музыкальный критик Сергей Соседов, который тоже пришел ко мне в студию.

Может, не нашел именно потому, что никогда не пытался идти по головам и дружить по расчету? Никогда не хотел нравиться всем и каждому? И даже к самой Примадонне не пошел на поклон?..

— Я не хочу навязываться: «Ой ти, муси-пуси», ­– пожимает плечами Сергей, рассуждая о своих отношениях с Аллой Борисовной.

К сожалению, Пугачева не единственная женщина, с которой у Пенкина не сложились отношения. Была в его жизни и большая любовь, и большое разочарование в любви. Всему свое время – и счастью, и радости.

Готов ли Сергей рассказать о себе так откровенно, как не делал этого никогда раньше? Рассекретить наконец личную жизнь, которую привык держать в тайне? И что скажут поклонники, узнав весьма пикантные подробности из жизни своего кумира? Не хочу забегать вперед – узнаете об всем сами 19 декабря в 21.20 на НТВ.