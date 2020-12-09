Лера Кудрявцева: «Юля Савичева рассказала о семейной драме»

12 декабря в 21.20 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певица Юлия Савичева. Она расскажет о своей крепкой семье, вспомнит, с чего началась их с мужем история любви, и решится на откровенный разговор о трагедии, которая едва не привела к разводу.

Юля родилась 14 февраля – в день Святого Валентина, который обожают влюбленные. Ее детство прошло на сцене, ведь и мама, и папа девочки – музыканты. Другом семьи был Максим Фадеев, который одним из первых разглядел в рыжей девчонке с блестящими глазами будущую звезду. Однако Юля – из тех, кто предпочитает пробивать себе дорогу самостоятельно. Обвинять ее в том, что успеху она обязана Фадееву – значит совсем ее не знать. Такой у Юли характер: она очень самостоятельная и независимая.

На этой почве у нее не раз возникали конфликты с семьей. Так, отец Юли не обрадовался, когда она познакомила его с избранником. Юный композитор и музыкант Александр Аршинов носил длинные волосы и не показался взрослому мужчине достойным доверия.

— Он такой патлатый пришел, что я подумал: епрст, – посмеивается папа Юли, вспоминая знакомство с будущим зятем.

Юля же влюбилась в парня так горячо, что и слышать ничего не желала. Ей хотелось одного: жить с ним долго и счастливо, как в самой волшебной сказке.

— Я была совсем еще ребенком, носила розовые очки, – улыбается Юля, вспоминая свою юность.

Время показало, что выбор, несмотря на свойственные юности иллюзии и перегибы, Юля сделала правильный. Певица счастлива в браке и до сих пор смотрит на мужа с такой же любовью и нежностью, как в первый год семейной жизни.

Саша, кстати, пришел ко мне в студию и рассказал, как ему живется со звездой. Юля не любит делать личную жизнь достоянием общественности, но для «Секрета на миллион» сделала исключение.

— Я буду говорить от лица всех уязвленных мужей звезд, – рассмеялся Александр, когда я спросила его о том, как складывается их с Юлей быт.

А складывается он, к слову, замечательно. Несколько лет назад супруги стали родителями – у них родилась дочь Анечка. Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой в солнечной Португалии и родители вынуждены довольствоваться мессенджерами.

— Мне постоянно сообщают: «У нас первый зуб! Я сейчас фотку пришлю! Слышишь, как ложка стучит?» – улыбается Юля, рассказывая о дочке.

Но если сейчас в семье Савичевой мир и покой, то несколько лет певица сходила с ума от боли и горя.

— Это был какой-то ад, – признается Юля. – Я чувствовала, что мир рухнул, понимала, что виновата…

Пережить трагедию Юле и Саше помогла сильная обоюдная любовь. Именно она спасла брак, трещавший по швам, когда казалось, что все кончено.

Какая трагедия случилась в семье Савичевой? О чем певица до сих пор не может говорить без слез? И как ей удалось справиться и найти в себе силы жить дальше? Вы сами все узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

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