Лера Кудрявцева: «Марина Зудина призналась, что не хотела замуж за Олега Табакова»

Конечно, ей завидовали. Олег Павлович не был эталонным красавцем, но от его харизмы женщины сходили с ума. А какой удивительный у него был голос! Слово скажет — и на душе тепло. Его талант украшал любое кино, любой мультфильм и спектакль.
Марина влюбилась в Олега Павловича отчаянно, горячо, совсем девчонкой. Ни на отношения, ни даже на короткий роман не рассчитывала: разница в возрасте казалась непреодолимой. И потом, Олег Павлович был ее учителем, и девушка робела перед масштабом его личности. Однако Табаков неожиданно для себя влюбился. И не смог отказать себе в возможности быть счастливым, хоть и был женат…
«Я никогда не хотела быть женой Олега Павловича», — признается Марина.
Не хотела — но стала. А когда Табаков покинул этот мир, Марина еще острее осознала, как сильно любила мужа. Я видела, как нелегко Марине было вспоминать о счастливых годах, проведенных с Табаковым, и в очередной раз с горечью осознавать, что все в прошлом…
«Если бы мне сказали: «Отдай жизнь, чтобы Олег Павлович был молод и здоров», я бы отдала», — вздыхает Марина, вспоминая супруга.
В театре, который для нее и Олега Павловича много лет был родным домом, Зудиной сейчас не рады. Их общий с Табаковым сын в штате тоже не значится. К сожалению, с уходом Олега Павловича в театре многое поменялось, и Марину совершенно некому защитить.
«Если бы Олег Павлович пришел сейчас в театр и узнал, что там нет Павла, что я выхожу на сцену пять раз в год, он бы, наверное, не обрадовался», — рассуждает Марина.
Ее столько лет ненавидели и поливали грязью, называя разлучницей и обвиняя в корысти, что Марина научилась относиться к этому философски. Олега Павловича нет с нами уже два года, однако нападкам Марина подвергается до сих пор. И те, кто молчал, когда Табаков был жив, сейчас ни в чем себе не отказывают.
«Просто все решили, что если я осталась одна, то можно все», — вздыхает Марина.
Однако разве она одна? Я считаю, что ушедшие близкие навсегда остаются рядом — они живы в наших сердцах. Тоска Марины по мужу не становится слабее со временем, но значит ли это, что она должна обречь себя на одиночество?..
«Олег Павлович хотел бы, чтобы я была счастлива, — рассуждает Марина. — Надо жить дальше. Нельзя держаться за то, что было — нужно начинать новую жизнь».
Мне кажется, Марина совершенно права. В глазах ее печаль, но она не теряет надежды и верит, что еще обязательно будет счастлива. Думаю, так и случится: Марина сильная, у нее непременно все получится. Как бы ни было больно, жизнь продолжается, и она, несмотря ни на что, прекрасна.