Лера Кудрявцева: «Марина Зудина призналась, что не хотела замуж за Олега Табакова»

5 декабря в 20:20 героиней ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса Марина Зудина. Женщина, которую любил Олег Павлович Табаков, призналась, что выходить за него замуж не стремилась, но сейчас пошла бы на все, чтобы вернуть любимого...

Конечно, ей завидовали. Олег Павлович не был эталонным красавцем, но от его харизмы женщины сходили с ума. А какой удивительный у него был голос! Слово скажет — и на душе тепло. Его талант украшал любое кино, любой мультфильм и спектакль.

Марина влюбилась в Олега Павловича отчаянно, горячо, совсем девчонкой. Ни на отношения, ни даже на короткий роман не рассчитывала: разница в возрасте казалась непреодолимой. И потом, Олег Павлович был ее учителем, и девушка робела перед масштабом его личности. Однако Табаков неожиданно для себя влюбился. И не смог отказать себе в возможности быть счастливым, хоть и был женат…

«Я никогда не хотела быть женой Олега Павловича», — признается Марина.

Не хотела — но стала. А когда Табаков покинул этот мир, Марина еще острее осознала, как сильно любила мужа. Я видела, как нелегко Марине было вспоминать о счастливых годах, проведенных с Табаковым, и в очередной раз с горечью осознавать, что все в прошлом…

«Если бы мне сказали: «Отдай жизнь, чтобы Олег Павлович был молод и здоров», я бы отдала», — вздыхает Марина, вспоминая супруга.

В театре, который для нее и Олега Павловича много лет был родным домом, Зудиной сейчас не рады. Их общий с Табаковым сын в штате тоже не значится. К сожалению, с уходом Олега Павловича в театре многое поменялось, и Марину совершенно некому защитить.

«Если бы Олег Павлович пришел сейчас в театр и узнал, что там нет Павла, что я выхожу на сцену пять раз в год, он бы, наверное, не обрадовался», — рассуждает Марина.

Ее столько лет ненавидели и поливали грязью, называя разлучницей и обвиняя в корысти, что Марина научилась относиться к этому философски. Олега Павловича нет с нами уже два года, однако нападкам Марина подвергается до сих пор. И те, кто молчал, когда Табаков был жив, сейчас ни в чем себе не отказывают.

«Просто все решили, что если я осталась одна, то можно все», — вздыхает Марина.

Однако разве она одна? Я считаю, что ушедшие близкие навсегда остаются рядом — они живы в наших сердцах. Тоска Марины по мужу не становится слабее со временем, но значит ли это, что она должна обречь себя на одиночество?..

«Олег Павлович хотел бы, чтобы я была счастлива, — рассуждает Марина. — Надо жить дальше. Нельзя держаться за то, что было — нужно начинать новую жизнь».

Мне кажется, Марина совершенно права. В глазах ее печаль, но она не теряет надежды и верит, что еще обязательно будет счастлива. Думаю, так и случится: Марина сильная, у нее непременно все получится. Как бы ни было больно, жизнь продолжается, и она, несмотря ни на что, прекрасна.

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