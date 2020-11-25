Лера Кудрявцева: «Лариса Вербицкая рассказала всю правду о разводе»

28 ноября в 20.20 в студии ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ встречайте телеведущую Ларису Вербицкую. Она не только поделится профессиональными секретами, но и расскажет о самом главном: как уйти от мужчины, жизнь с которым похожа на кошмарный сон, и как встретить свою любовь, будучи одинокой женщиной с маленьким ребенком…

Лариса Вербицкая счастлива в браке много лет. Они с будущим мужем встретились случайно, и его не испугало, что Лариса на тот момент уже была разведена и растила сына одна…

Она ушла от первого мужа сама. Поняла, что больше не намерена терпеть, делать вид, что все хорошо, и надеяться, что вот-вот все наладится.

– Я начала его раздражать, злить, – вспоминает Лариса. – А потом решила поставить точку. Взяла ребенка и ушла.

Она фактически сбежала от того, кто мешал ей быть счастливой, ревновал ее к профессии, постоянно пытался «прогнуть» и рассказать, какой должна быть хорошая жена. Мужчина не учел одного: у Ларисы, несмотря на хрупкую внешность, стальной характер, поэтому давить на нее бессмысленно. Конечно, ее пытались отговорить от развода, стращали тем, что она никому не будет нужна, ведь у нее ребенок. Однако Лариса рискнула – и не прогадала. Встретив Александра Дудова, она поняла: вот она, судьба.

Сына Ларисы от первого брака Александр воспитал, как родного. Он никогда не воспринимал мальчика как помеху – наоборот, охотно проводил с ним время и заботился о нем.

– Однажды он сказал: «Я понимаю, что я отчим», но я ответил: «Пап, брось. Ты мне папа – ты меня вырастил», – вспоминает сын Вербицкой Максим, который пришел ко мне в студию.

Принял приглашение принять участие в съемках и сам Александр Дудов.

– ­­Я влюблен в нее до сих пор! – признался Александр, с нежностью и восхищением глядя на супругу.

А восхищаться и правда есть чем: в свои шестьдесят лет Лариса выглядит великолепно. И это заслуга не столько хорошей наследственности, сколько усердной работы над собой. Лариса придерживается принципов здорового питания и регулярно, с юности, занимается спортом.

– Пока мы гнемся – мы молодые, – раскрывает секрет своего цветущего вида телеведущая.

Красота Вербицкой – естественная и благородная, что особенно ценно в наш век силиконовых форм. Лариса не скрывает свой возраст – она просто заботится о себе и не пытается переложить эту обязанность на косметологов или пластических хирургов. Так, она показала мне упражнения для лица, которые помогают коже оставаться подтянутой и свежей. К советам Ларисы стоит прислушаться, ведь лучшее доказательство – то, что телеведущей можно дать разве что сорок, ну сорок пять лет, но никак не шестьдесят.

– Я не собираюсь умирать в кадре – этим все сказано, – улыбается Лариса, и глаза ее озорно блестят.

И хотя часто говорят о том, что телевидение не выносит конкуренции, Ларисе удается совмещать и работу, и личную жизнь. Ее дети – сын от первого брака и дочь, рожденная в браке с Александром Дудиным, – уже совсем взрослые и давно могут сами о себе позаботиться. В отношениях с мужем у Ларисы царит идиллия.

Есть только одно «но», которое мешает телеведущей чувствовать себя абсолютно счастливой. Речь идет о тайне, которую телеведущая бережет много лет. Если Лариса ее раскроет, ей наверняка станет легче, ведь о том, что лежит на сердце тяжким грузом, обязательно нужно говорить. Конечно, это непросто, но зачастую лишь откровенность, граничащая с исповедью, приносит долгожданное облегчение…

Смотрите также