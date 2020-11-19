Лера Кудрявцева: «Антон и Виктория Макарские рассказали всю правду об ЭКО»

21 ноября в 21.20 гостями ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут Антон и Виктория Макарские. Супруги расскажут о том, как им удается сохранять любовь на протяжении двадцати лет и впервые заговорят о том, сколько детей потеряли, прежде чем стали родителями…

Отношения Антона и Виктории можно назвать образцово-показательными. Супруги не просто вместе уже двадцать лет, но и до сих пор влюблены. Это видно по тому, как они друга на друга смотрят. В шоу-бизнесе их называют идеальной парой и, конечно, завидуют.

Двадцать лет назад многим казалось, что такая страсть, как у Макарских, долго не продлится: слишком уж ярко влюбленные полыхали, слишком откровенно говорили о своих чувствах, слишком беспечно клялись в любви…

Прогнозы злопыхателей не подтвердились: Макарские за прошедшие годы стали настоящей семьей. Они прошли испытания огнем, водой и медными трубами, научились во всем друг друга поддерживать и стали по-настоящему близкими людьми.

У Макарских двое детей – Мария и Иван – в которых Антон и Вика не чают души. Своих детей Макарские буквально выстрадали, вымолили: родителями они не могли стать долгих тринадцать лет…

— Вы сейчас серьезно рожать хотите? Вам 38, мать, ты че? – вспоминает Вика один из разговоров с врачом.

— В инстанцию выше, пожалуйста, – вторит ей Антон.

Вика была готова на все: терпеть, слушаться врачей, делать ЭКО, мучить собственное тело, лишь бы только стать матерью. Все кругом твердили, что чета Макарских абсолютно здорова и может иметь детей. Но годы шли, а долгожданного чуда так и не случалось.

В каждом интервью Макарские говорили, что мечтают родить «футбольную команду», не прекращали надеяться и верить, но увы – надежды оставались надеждами, и с каждым годом вера в то, что чудо все-таки случится, становилась все меньше и меньше…

— Я видел, какая боль у моей жены, поэтому я был готов на все! – признается Антон.

ЭКО – процедура непростая, и результаты ее, к сожалению, не всегда приводят к появлению на свет малыша. Беременность может оборваться в любой момент – и нет ничего страшнее для людей, которые больше всего на свете мечтают стать родителями…

— Я просто выла, кричала, – вспоминает Вика.

— Я прямо выл, – подхватывает Антон. – Почему, чтобы мне что-то понять, надо, чтобы кто-то умер?

Даже подумать больно о том, что супруги пережили в те страшные для них времена. Нет ничего ужаснее, чем потерять ребенка… Справиться с такими испытаниями под силу далеко не каждому, но Макарские – настоящая семья, поэтому им все удалось.

Казалось бы, Макарские никогда не скрывали от СМИ подробности личной жизни, делились своими надеждами, не утаивали неудач. И все же есть вещи, о которых пара молчала.

— Мы никогда никому об этом не рассказывали, – признается Вика, и голос ее дрожит.

Что скрывает чета Макарских? Какой секрет причиняет обоим супругам сильную боль? И почему они решились заговорить об этом только сейчас?

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» 21 ноября в 21.20 на НТВ.

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