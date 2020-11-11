Лера Кудрявцева: «Наталья Бестемьянова рассказала о любви на троих»

14 ноября в 21:30 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Наталья Бестемьянова. Знаменитая фигуристка, за блестящей карьерой которой следил весь мир, расскажет всю пикантную правду о любовном треугольнике, участие в котором ей приписывают до сих пор…

Даже фамилии участников этой романтичной истории начинаются на одну и ту же букву: Бестемьянова, Букин, Бобрин. Игорь Бобрин – законный муж Натальи, а Андрей Букин – партнер, с которым красавицу фигуристку так хотели поженить восторженные поклонники.

Наталья и Андрей настолько гармонично смотрелись на льду, что у каждого, кто хоть раз видел их выступление, полное страсти, закрадывалась мысль, что фигуристы идеально подходят друг другу как пара. И не только на льду.

— Между нами с Андреем всегда была искра, – искренне признается Наталья, вспоминая годы, проведенные с Букиным на льду.

Страсть между фигуристами была только на льду, хоть лед от нее в буквальном смысле плавился. Сама же Наталья сгорала от любви совсем к другому человеку – Игорю Бобрину. Страсть в их отношениях жива и сейчас.

Она влюбилась в него семнадцатилетней девчонкой – не смогла устоять перед обаянием стройного фигуриста с вдумчивыми печальными глазами. Игорь был старше Натальи, он был женат, у него подрастал сын, да и жил он в другом городе – словом, сплошные препятствия. Объединяло их одно: лед и любовь к фигурному катанию.

— Татьяна Тарасова как-то сказала мне: «Смотри не влюбись!» – вспоминает Наталья. – Но было уже поздно.

Впрочем, для любви никогда не бывает слишком рано или слишком поздно. Она приходит и подчиняет себе все вокруг. Татьяне Тарасовой, тренировавшей Наталью, очень не нравилось, что ее воспитанница влюбилась в женатого мужчину, с которым, как подсказывала мудрой Тарасовой интуиция, ничего хорошего Наталью не ждет.

— Татьяна Анатольевна портила мне все мои первые чувства, – смеется Наталья.

Мудрая Тарасова предупреждала воспитанницу, что связь с женатым мужчиной – это пытка. Тарасова стращала юную фигуристку тем, что она всегда будет одна в праздники, а из семьи Игорь не уйдет никогда. Но ошиблась. Игорь принял решение – и ушел к Наталье.

В этой паре есть все – и нежность, и любовь, и доверие, и поддержка. Все, кроме детей. Сын Игоря давно уже взрослый самостоятельный мужчина, а вот Наталья мамой так и не стала.

— Это столько здоровья надо иметь, – вздыхает Наталья, рассуждая о материнстве.

Однако несмотря на то что со стороны союз Игоря и Натальи кажется идеальным, есть в этой семье темы, которых супруги стараются не касаться. Так спокойнее им обоим, и так проще сохранить мир. Отважится ли Наталья рассказать о том, что мешает ей чувствовать себя в браке счастливой на все сто процентов?

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» – и узнайте обо всем из первых уст.