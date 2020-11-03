Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»

7 ноября в 21:20 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет знаменитый клоун Юрий Куклачев. Артист, который всю свою жизнь посвятил дрессировке кошек, откровенно расскажет о том, почему написал завещание, как позаботился о детях и внуках и кому достанутся кошки, которых у него более двухсот…

Юрию Куклачеву 71 год — совсем не возраст для клоуна. Улыбается он так же широко, как и тридцать лет назад. И смеется так же заливисто. Несмотря на то что большую часть жизни Куклачев провел, воспитывая своих усатых-полосатых питомцев, ему удалось создать крепкую семью, в которой царит любовь и взаимопонимание. И все же не думать о будущем нельзя, даже если эти мысли не всегда приносят радость.

«У меня трое детей, много внуков, — рассуждает артист. — Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…»

Казалось бы: разве можно серьезно заработать на котиках? Еще как можно! Особенно если относиться к своему делу с любовью и видеть в каждом пушистом артисте живое существо, а не средство для наживы. Куклачев всегда платил кошкам любовью за то, что они его слушались. А зрители, в свою очередь, платили Куклачеву за то, чтобы полюбоваться такими умными и сообразительными животными.

«Я впервые миллион долларов руками пощупал!» — посмеивается Куклачев, вспоминая, как вместе с популярностью к нему пришли соответствующие славе гонорары.

Многочисленные коты и кошки — это не просто артисты или питомцы, но и полноценные члены большой семьи Куклачева. Так, сейчас Куклачевы заботятся о двухстах кошках! И это, разумеется, не предел. Я не могла не спросить о запахе, который стоит в помещении театра. Двести кошек — это же в противогазе нужно в комнату заходить!

«Запаха вообще никакого!» — рассмеялся клоун, который души не чает в своих артистах.

И жена, и трое взрослых детей Юрия Куклачева заняты в семейно-кошачьем бизнесе. Можно ли остаться в стороне, когда пушистые артисты то вскакивают на колени, то поют свои кошачьи песенки, то — на то они и кошки — что-нибудь роняют… Хозяева, конечно, пытаются хулиганов приструнить, но никогда их не обижают. Ведь именно кошки подарили своим владельцам возможность проехать с гастролями полмира, приобрести недвижимость, ездить на хороших машинах…

«Я с собой ничего не унесу!» — разводит руками Куклачев.

Казалось бы, Куклачев — клоун, а рассуждает как мудрец. Полагаю, и этому его тоже научили кошки. Где вы видели кошку, которая дралась бы с другой кошкой за наследство? Или, например, отказывалась бы пить воду из простой плошки, а не позолоченной?

В семье Куклачева отсутствуют конфликты из-за денег. Отец и основатель кошачьей империи позаботился обо всем заранее, чтобы никто ни на кого не обижался. Ему удалось вырастить детей, которые не смотрят родителям в карман и хотят всего добиться сами. А это, согласитесь, заслуживает уважения.

Согласился ли Юрий Куклачев быть откровенным до конца? Рассказал ли о том, что причиняет ему боль? Нашел ли в себе мужество поведать о том, о чем так долго молчал? Смотрите ток-шоу «Секрет на миллион» — и сами все узнаете.