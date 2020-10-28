Лера Кудрявцева: «Татьяна Судец пережила страшную трагедию»

31 октября в 21.00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет телеведущая Татьяна Судец. Знаменитая «тетя Таня», которую обожали маленькие зрители передачи «Спокойной ночи, малыши!», расскажет о том, как едва не сошла с ума, потеряв родного сына, и что помогло ей смириться со страшной потерей.

«За телевидение нужно выходить замуж», – по сей день говорят юным телевизионщикам педагоги и старшие коллеги, намекая на то, что о личной жизни придется забыть – времени на нее банально не останется.

Татьяна этому совету не вняла, и ее можно понять. О чем еще думать и мечтать в юности, если не о любви? Татьяна вышла замуж в 18 лет и родила мужу сына Андрея. Тогда никакого телевидения в ее жизни еще не было, но когда оно появилось, Татьяна с головой ушла в работу.

— Мы же все своих детей бросаем ради работы, – с горечью призналась мне Татьяна. – Мы все замужем за телевидением…

Телевидение требовало от Татьяны все больше внимания и времени, сын успел повзрослеть. Ему было двадцать четыре, когда он как-то раз не вернулся домой. Татьяна забила тревогу, но было поздно.

— А слезы льются и льются, – вспоминает Татьяна самый страшный период своей жизни. – Говорят, время лечит, но это не так…

С отцом Андрея Татьяна к тому моменту давно рассталась. Рассталась она и со вторым мужем, которому подарила дочь.

— Мне говорили: «У вас еще дочка осталась», – качает головой Татьяна. – Но это не взаимозаменяемые детали: сын, дочь…

Андрея нашли только через месяц. Его жестоко убили грабители. Все это время Татьяну спасало только телевидение: она не могла себе позволить подвести коллег и не выйти на работу. А ведь у Татьяны подрастала дочь, которой, как и любому ребенку, больше всего на свете была нужна мама.

Дома плакать было нельзя, чтобы не расстраивать близких, которые и так держались из последних сил. Татьяна уходила в казино, сидела напротив игровых автоматов и плакала, плакала, плакала…

— Не дай бог потерю ребенка своего пережить, – со слезами на глазах вздохнула Татьяна. – Это очень страшно…

Мне кажется, я так и не нашла нужных слов, чтобы ее утешить. Все слова кажутся не теми, неподходящими. Да и что тут скажешь? Когда речь заходит о таких страшных вещах, лучше вместе поплакать и помолчать… Я и расплакалась – не смогла спокойно слушать исповедь «тети Тани», которую обожали мальчишки и девчонки нашей страны…

Гибель сына – не единственная тема, о которой Татьяне очень тяжело говорить. Судьба подарила ей популярность и народную любовь, но всегда была к ней строга и не скупилась на испытания.

— Может быть, господь меня пожалел, чтобы не было хуже, ­– рассуждает Татьяна, анализируя свою жизнь.

Что может быть хуже, чем гибель родного сына от рук грабителей? Страшнее, чем месяц поисков, который показался телеведущей вечностью? Решилась ли Татьяна Судец быть откровенной до конца и снять со своей души груз, который причиняет сильную боль?

Посмотрите ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ 31 октября в 21.00 – и узнаете обо всем из первых уст.