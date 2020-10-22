Лера Кудрявцева: «Бывшие жены знаменитостей не стали молчать»
Лера Кудрявцева
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Лера Кудрявцева: «Бывшие жены знаменитостей не стали молчать»

24 октября в 21:20 гостьями ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут бывшие жены Льва Лещенко, Виталия Гогунского, Владимира Епифанцева и Ромы Жукова. Женщины, которых когда-то носили на руках и которым клялись в вечной любви, расскажут о том, почему распались их семьи и как они учились заново доверять мужчинам…

Лера Кудрявцева: «Бывшие жены знаменитостей не стали молчать»
Кадр из программы «Секрет на миллион». Фото: НТВ

В обаятельного красавца Льва Лещенко была влюблена вся прекрасная половина СССР. Девушек завораживали безупречные манеры и бархатный тембр Льва Валерьяновича. Однако поклонницы знали, что шансов у них нет:  Лещенко – верный муж, а жена его не простая домохозяйка, а тоже звезда.

Песни в исполнении Аллы Абдаловой неслись из каждой форточки: ее хиты «Московские окна» и «Черный кот» напевала вся страна. Карьера обоих артистов шла в гору, из них получился прекрасный дуэт, но, увы, только на сцене. Лев и Алла прожили вместе долгих десять лет, а потом Лев влюбился…

Кадр из программы «Секрет на миллион». Фото
Бывшая жена Льва Лещенко Алла Абдалова. Фото: НТВ

– Мне часто говорили женщины: «Зря ты Леву отпускаешь одного – уведут», – вспоминает Алла.

Узнав об измене, гордая Алла не стала удерживать мужа и просить его остаться. Он счастливо женился, а она так и не вышла замуж и надолго замкнулась в себе, пытаясь пережить предательство…

– Помню, три бутылки взяла, принесла домой, открыла, выпила, – вздыхает Алла, вспоминая пережитый кошмар.

Долго не могла прийти в себя после расставания с мужем и Елена Жукова – бывшая жена певца Ромы Жукова. Их многодетная семья считалась образцовой. За тринадцать лет совместной жизни Елена подарила Роману семерых детей, а он увлекся другой женщиной…

Бывшая жена Ромы Жукова - Елена. Фото: НТВ
Бывшая жена Ромы Жукова Елена. Фото: НТВ

– Душа болит, но я закаленная, – грустно улыбается Елена.

Конечно, закаленная. Каждая женщина, пережившая развод, больше не может позволить себе быть слишком доверчивой, слишком наивной. В каждой что-то ломается навсегда, ведь если предает самый близкий человек – то кому можно доверять?

И в то же время именно испытания делают нас сильнее и помогают идти дальше с высоко поднятой головой. Как делает, например, бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко. Хотя те испытания, которые выпали на ее долю, пережить было непросто…

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко. Фото: НТВ
Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко. Фото: НТВ

– Я беременная ушла, – качает головой Ирина. – Меня попросили уйти…

Стать счастливой женой Ирине было не суждено. Зато она стала мамой замечательной девочки, которая согласилась прийти ко мне в студию и рассказать о своем знаменитом папе.

– Я даже когда была маленькая, редко с ним виделась, – признается девочка. – Очень редко.

Виталий Гогунский не горит желанием общаться с дочерью, которая так на него похожа и, как и любой ребенок, хочет быть любимой. Звездный папа подружил дочь с Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой, но в воспитании девочки участия почти не принимал. У него очень насыщенная жизнь, в которой для отношений с родной дочерью просто нет места.

Есть что рассказать о звездном супруге и Анастасии Веденской – бывшей жене Владимира Епифанцева. Анастасии пришлось особенно нелегко, потому что Епифанцев изменил ей с ее же близкой подругой…

Бывшая жена Владимира Епифанцева - Анастасия Веденская. Фото: НТВ
Бывшая жена Владимира Епифанцева Анастасия Веденская. Фото: НТВ

– Даже когда люди разводятся, они иногда любят друг друга, – вздохнула Анастасия, описывая их Владимиром развод.

Владимир, кстати, приходил ко мне в студию и говорил, что до сих пор любит бывшую жену и скучает по ней и детям. Мне показалось, что он говорил искренне. Но что на самом деле произошло в их семье и в семьях других героинь, и почему любовная лодка разбилась о камни быта с таким грохотом, знают только сами бывшие супруги.

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«Секрет на миллион»Виталий ГогунскийВладимир ЕпифанцевЛев ЛещенкоЛера КудрявцеваРома Жуков