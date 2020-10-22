Лера Кудрявцева: «Бывшие жены знаменитостей не стали молчать»

24 октября в 21:20 гостьями ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут бывшие жены Льва Лещенко, Виталия Гогунского, Владимира Епифанцева и Ромы Жукова. Женщины, которых когда-то носили на руках и которым клялись в вечной любви, расскажут о том, почему распались их семьи и как они учились заново доверять мужчинам…

В обаятельного красавца Льва Лещенко была влюблена вся прекрасная половина СССР. Девушек завораживали безупречные манеры и бархатный тембр Льва Валерьяновича. Однако поклонницы знали, что шансов у них нет: Лещенко – верный муж, а жена его не простая домохозяйка, а тоже звезда.

Песни в исполнении Аллы Абдаловой неслись из каждой форточки: ее хиты «Московские окна» и «Черный кот» напевала вся страна. Карьера обоих артистов шла в гору, из них получился прекрасный дуэт, но, увы, только на сцене. Лев и Алла прожили вместе долгих десять лет, а потом Лев влюбился…

– Мне часто говорили женщины: «Зря ты Леву отпускаешь одного – уведут», – вспоминает Алла.

Узнав об измене, гордая Алла не стала удерживать мужа и просить его остаться. Он счастливо женился, а она так и не вышла замуж и надолго замкнулась в себе, пытаясь пережить предательство…

– Помню, три бутылки взяла, принесла домой, открыла, выпила, – вздыхает Алла, вспоминая пережитый кошмар.

Долго не могла прийти в себя после расставания с мужем и Елена Жукова – бывшая жена певца Ромы Жукова. Их многодетная семья считалась образцовой. За тринадцать лет совместной жизни Елена подарила Роману семерых детей, а он увлекся другой женщиной…

– Душа болит, но я закаленная, – грустно улыбается Елена.

Конечно, закаленная. Каждая женщина, пережившая развод, больше не может позволить себе быть слишком доверчивой, слишком наивной. В каждой что-то ломается навсегда, ведь если предает самый близкий человек – то кому можно доверять?

И в то же время именно испытания делают нас сильнее и помогают идти дальше с высоко поднятой головой. Как делает, например, бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко. Хотя те испытания, которые выпали на ее долю, пережить было непросто…

– Я беременная ушла, – качает головой Ирина. – Меня попросили уйти…

Стать счастливой женой Ирине было не суждено. Зато она стала мамой замечательной девочки, которая согласилась прийти ко мне в студию и рассказать о своем знаменитом папе.

– Я даже когда была маленькая, редко с ним виделась, – признается девочка. – Очень редко.

Виталий Гогунский не горит желанием общаться с дочерью, которая так на него похожа и, как и любой ребенок, хочет быть любимой. Звездный папа подружил дочь с Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой, но в воспитании девочки участия почти не принимал. У него очень насыщенная жизнь, в которой для отношений с родной дочерью просто нет места.

Есть что рассказать о звездном супруге и Анастасии Веденской – бывшей жене Владимира Епифанцева. Анастасии пришлось особенно нелегко, потому что Епифанцев изменил ей с ее же близкой подругой…

– Даже когда люди разводятся, они иногда любят друг друга, – вздохнула Анастасия, описывая их Владимиром развод.

Владимир, кстати, приходил ко мне в студию и говорил, что до сих пор любит бывшую жену и скучает по ней и детям. Мне показалось, что он говорил искренне. Но что на самом деле произошло в их семье и в семьях других героинь, и почему любовная лодка разбилась о камни быта с таким грохотом, знают только сами бывшие супруги.