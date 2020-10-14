Лера Кудрявцева: «Бывшие жены знаменитостей отомстили мужьям»

17 октября в 21:30 гостьями ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут бывшие жены Максима Дунаевского, Владимира Кристовского, Дидюли и Александра Радулова. Когда-то эти знаменитые мужчины причинили им страшную боль – и теперь женщины готовы рассказать всю правду о том, как пережили предательство любимых.

Развод – это тяжелое испытание, особенно для женщин. Мы ведь такие ранимые, эмоциональные, нежные, в чем-то более наивные, чем представители сильного пола. Лично я не знаю ни одной женщины, которая пережила развод легко. Даже если сама стала его инициатором.

Героини программы «Секрет на миллион» смогли выдержать это испытание с честью. Но чего им это стоило?…

Марина Рождественская – седьмая жена композитора Максима Дунаевского. Когда они познакомились, ей было всего 25 лет, а ему – уже 54 года. Разница в возрасте не стала помехой: чувства обожгли обоих и продлились долгих двадцать лет. О том, что композитор ей изменяет, Марина узнала случайно – из телевизионной передачи, в которой Дунаевский откровенничал о своей новой любви…

– Я же не сошла с ума, – вздыхает Рождественская, не сдерживая слез. – Я седьмая жена, а чудес не бывает… Как я справлялась? Плохо… Как с этим можно справляться?..

С болью вспоминает о бывшем муже и Валерия Кристовская, которая родила Владимиру Кристовскому четырех дочерей. Валерии было всего восемнадцать, когда она вышла за Владимира замуж, и тогда ей казалось, что это навсегда. Об измене Валерия узнала внезапно, хотя давно догадывалась, что муж – к тому моменту уже ставший известным музыкантом и отведавший славы – черпает вдохновение где-то на стороне…

– Он просто случайно оговорился – назвал вдруг чужое имя, – вспоминает Валерия. – А потом заявил: «Для меня важнее она».

Не пощадил свою красавицу супругу и музыкант Дидюля, который постоянно унижал ее запугивал.

– Он говорил: «У меня связи, у меня деньги! А ты никто! Ты забыла, что ты – никто!» – вспоминает Евгения, и голос ее дрожит.

Больше всего на свете Евгения боится, что музыкант отберет у нее их общую дочь. Бывшего мужа она давно отпустила – с человеком, который способен на предательство, счастья не построишь.

Не принес брак простого женского счастья и гимнастке Дарье Дмитриевой – бывшей жене знаменитого хоккеиста Александра Радулова. Дарья родила мужу сына Макара, но любовная лодка все же разбилась. Супруги не прожили в браке и двух лет – не сошлись характерами. А какая красивая была свадьба! Весь интернет обошли снимки молодоженов в образе греческих богов…

– Каждая женщина думает, что она может изменить мужчину, но это, увы, не так, – рассуждает Дарья, анализируя распавшийся брак.

Я от всей души сочувствовала каждой женщине, которая осмелилась прийти ко мне в студию и открыто поведать о своей боли. А еще я искренне каждой из моих героинь горжусь. Рассказав о своих бедах, они поддержали телезрительниц, которые, возможно, именно сейчас разводятся с мужьями. Своим примером мои гостьи доказали: жизнь после развода продолжается. Возможно, даже более счастливая, чем раньше…