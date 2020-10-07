Лера Кудрявцева: «Елена Ксенофонтова рассказала о муже-тиране»

10 октября в 21:30 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Елена Ксенофонтова. Известная актриса, которой режиссеры чаще всего предлагают роли сильных женщин, расскажет, как стала жертвой домашнего насилия и как едва не оказалась с двумя детьми на улице из-за козней мужа-юриста.

Даже не знаю, с чего начать. Эфир с Еленой Ксенофонтовой показался мне чудовищно неправдоподобным, каким-то неправильным, фантасмагоричным. Потому что не может быть, чтобы эту красивую, харизматичную, стойкую, уверенную в себе, успешную женщину так сильно обижали. Не может быть, чтобы на нее поднимали руку. И все же это реальность – страшная, отвратительная, ужасная реальность.

Третий муж Елены, знакомство с которым началось романтично, умел красиво ухаживать. Александр Рыжих окружил актрису вниманием и заботой, и Елена, за плечами которой уже было два неудачных брака, наконец, растаяла. Она поверила Александру и сделала все, чтобы ее сын признал в мужчине главу семьи и даже начал называть его папой. Увы, Рыжих не оценил ни нежности жены, ни искренней привязанности ее сына.

И даже когда у супругов родилась общая дочь Соня, ничего в их семье к лучшему не изменилось. Муж унижал Елену и морально, и физически, и не видел ничего зазорного в том, чтобы поднять руку на женщину, которая подарила ему дочь…

– Однажды он выкрутил мне руку, прижал к полу, затем встал на меня ногой и долго рассказывал, где я буду спать и что я буду терпеть, – вспоминает Елена этот страшный период своей жизни.

А ведь ей хотелось просто любить его и детей, просто быть счастливой. Увы, оказалось, что это невозможно: Александр – юрист, которому палец в рот не клади – откусит по локоть. Он решился обмануть правосудие: заявил, что Елена избила его, в результате чего у мужчины диагностировали сотрясение мозга… Глядя на совместные фотографии Александра и Елены, поверить в эту версию просто невозможно: он крупный и крепкий, она невысокая и хрупкая. Наверное, Елена не смогла бы избить мужа, даже если бы очень этого захотела: весовые категории разные…

Как выяснилось позже, весь этот цирк Александр устроил, чтобы отобрать у Ксенофонтовой квартиру, в которую когда-то позвал Елену и ее сына. Любовь прошла – а квартира, как, видимо, рассудил Александр, должна была остаться тому, кто хитрее и у кого больше полезных знакомств.

– Он сказал мне: «Это моя квартира, я у тебя легко ее отберу», – вспоминает угрозы бывшего мужа Елена.

Рассказывая о годах жизни, проведенных с тираном, Елена едва сдерживала слезы. Ей стыдно и страшно об этом вспоминать, и едва ли эта боль когда-то забудется. Такие вещи не уходят в прошлое, не стираются из памяти и исправно причиняют нам боль, как будто это их святая обязанность.

Я не знаю, как Елена справилась со всем, что выпало на ее долю. Но за время эфира я поняла вот что: пройдя семь кругом ада, моя героиня стала сильнее. Она закалилась в этом огне и больше не позволит дать себя в обиду. Никому и никогда. Теперь у нее все будет хорошо – она это счастье выстрадала. Заслужила.