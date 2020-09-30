Лера Кудрявцева: «Валентина Талызина рассказала о личной жизни единственной дочери»

Придет не одна, а со взрослой дочерью, тоже актрисой, и попытается откровенно поговорить с ней о жизни и о том, почему им так сложно находить общий язык.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» – эту добрую комедию до сих пор крутят в новогоднюю ночь. Роль у Валентины Талызиной там не главная, но характерная и запоминающаяся: она играет учительницу, подругу главной героини. Новогодняя сказка заканчивается, конечно, хорошо — на то она и сказка. Однако личную жизнь Валентины Талызиной сказкой не назовешь…

Актрисы, особенно популярные, избалованные славой, часто меняют мужей. Однако Валентина Талызина замужем побывала только однажды. Ее избранником стал художник Леонид Непомнящий. Супруги души друг в друге не чаяли, у них родилась дочка Ксения. Счастье продолжалось долгих двенадцать лет, а потом Леонид полюбил другую… Мудрая Валентина никогда не запрещала бывшему мужу общаться с дочерью, а сама замуж больше не вышла. Актриса вырастила дочь одна, но отношения Ксении с мамой идеальными не назовешь.

Ксения пошла по стопам мамы и тоже стала актрисой, вот только взгляды на жизнь у женщин разные, это часто становится причиной конфликтов. Ксения согласилась прийти ко мне в студию и рассказать, почему им с мамой так нелегко находить общий язык.

– У нее безумно хороший характер для подруг, – поясняет Талызина. – А для меня тяжеловат.

Ксения и правда женщина с характером. У нее и роли в кино, как правило, соответствующие, «железные». Мужчинам рядом с такими самостоятельными красавицами приходится нелегко… Нелегко было и Талызиной, когда дочь спрашивала, что мама думает об очередном кавалере.

«Дочка спрашивала меня: «Мам, ну как?», а я говорила: «Тебе правду сказать или просто одобрить?» — вздыхает Валентина Талызина. «Мама, давай не будем!» — перебивает ее Ксения, которой неприятно об этом вспоминать.

Избранников дочери Талызина недолюбливала не из вредности или из ревности. Она всегда была за справедливость и старалась трезво смотреть на ситуацию.

«Он ушел к стриптизерше, когда Ксения была беременна!» — возмущается Талызина, и ее можно понять.

Что ж, счастье не всегда приходит сразу… На данный момент сердце красавицы актрисы несвободно, и хочется верить, что эта любовь продлится как можно дольше. Единственная дочь Ксении, Анастасия, уже совсем взрослая — и тоже актриса. От мамы и бабушки ей досталась эффектная внешность и актерский талант. С бабушкой у Анастасии отношения складываются прекрасно — вот только времени не всегда хватает, но это, пожалуй, общая беда.

Словом, Талызину можно назвать счастливым человеком. У нее есть дочь и внучка, она не одинока, хоть и не замужем. Если бы не одно но. Много лет Валентина Талызина хранит секрет, который причиняет ей боль. Годы идут, но время не лечит, ведь чем глубже душевная рана — тем дольше она затягивается.

Решится ли Валентина Талызина поведать о своей боли на всю страну? Отважится ли на исповедь, которая облегчит душу?

Предоставим слово самой Валентине — 3 октября в 21:30 на НТВ.