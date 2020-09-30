Лера Кудрявцева: «Валентина Талызина рассказала о личной жизни единственной дочери»
Лера Кудрявцева
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Лера Кудрявцева: «Валентина Талызина рассказала о личной жизни единственной дочери»

3 октября в 21:30 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет знаменитая актриса Валентина Талызина.

Лера Кудрявцева: «Валентина Талызина рассказала о личной жизни единственной дочери»
Лера Кудрявцева. Фото: PR-отдел телеканала НТВ

Придет не одна, а со взрослой дочерью, тоже актрисой, и попытается откровенно поговорить с ней о жизни и о том, почему им так сложно находить общий язык.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» – эту добрую комедию до сих пор крутят в новогоднюю ночь. Роль у Валентины Талызиной там не главная, но характерная и запоминающаяся: она играет учительницу, подругу главной героини. Новогодняя сказка заканчивается, конечно, хорошо — на то она и сказка. Однако личную жизнь Валентины Талызиной сказкой не назовешь…

ТВ-шоу «Секрет на миллион». Фото
ТВ-шоу «Секрет на миллион». Фото: PR-отдел телеканала НТВ

Актрисы, особенно популярные, избалованные славой, часто меняют мужей. Однако Валентина Талызина замужем побывала только однажды. Ее избранником стал художник Леонид Непомнящий. Супруги души друг в друге не чаяли, у них родилась дочка Ксения. Счастье продолжалось долгих двенадцать лет, а потом Леонид полюбил другую… Мудрая Валентина никогда не запрещала бывшему мужу общаться с дочерью, а сама замуж больше не вышла. Актриса вырастила дочь одна, но отношения Ксении с мамой идеальными не назовешь.

Ксения пошла по стопам мамы и тоже стала актрисой, вот только взгляды на жизнь у женщин разные, это часто становится причиной конфликтов. Ксения согласилась прийти ко мне в студию и рассказать, почему им с мамой так нелегко находить общий язык.

– У нее безумно хороший характер для подруг, – поясняет Талызина. – А для меня тяжеловат.

Валентина Талызина. Фото
Валентина Талызина. Фото: PR-отдел телеканала НТВ

Ксения и правда женщина с характером. У нее и роли в кино, как правило, соответствующие, «железные». Мужчинам рядом с такими самостоятельными красавицами приходится нелегко… Нелегко было и Талызиной, когда дочь спрашивала, что мама думает об очередном кавалере.

«Дочка спрашивала меня: «Мам, ну как?», а я говорила: «Тебе правду сказать или просто одобрить?» — вздыхает Валентина Талызина.

«Мама, давай не будем!» — перебивает ее Ксения, которой неприятно об этом вспоминать.

Избранников дочери Талызина недолюбливала не из вредности или из ревности. Она всегда была за справедливость и старалась трезво смотреть на ситуацию.

Валентина Талызина. Фото
Валентина Талызина. Фото: PR-отдел телеканала НТВ

«Он ушел к стриптизерше, когда Ксения была беременна!» — возмущается Талызина, и ее можно понять.

Что ж, счастье не всегда приходит сразу… На данный момент сердце красавицы актрисы несвободно, и хочется верить, что эта любовь продлится как можно дольше. Единственная дочь Ксении, Анастасия, уже совсем взрослая — и тоже актриса. От мамы и бабушки ей досталась эффектная внешность и актерский талант. С бабушкой у Анастасии отношения складываются прекрасно — вот только времени не всегда хватает, но это, пожалуй, общая беда.

Словом, Талызину можно назвать счастливым человеком. У нее есть дочь и внучка, она не одинока, хоть и не замужем. Если бы не одно но. Много лет Валентина Талызина хранит секрет, который причиняет ей боль. Годы идут, но время не лечит, ведь чем глубже душевная рана — тем дольше она затягивается.

Решится ли Валентина Талызина поведать о своей боли на всю страну? Отважится ли на исповедь, которая облегчит душу?

Предоставим слово самой Валентине — 3 октября в 21:30 на НТВ.

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