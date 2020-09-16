Лера Кудрявцева: «Никита Джигурда не признает младшего сына»

19 сентября в 21:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет эпатажный актер Никита Джигурда. Он откровенно расскажет о бывших женах и о конфликте с родным братом, которого никак не может простить…

Его часто называют фриком, ненормальным, городским сумасшедшим… Никита только посмеивается – его совершенно не волнует, что говорят за его спиной. Спина у него, кстати, знатная – вся в татуировках! Он мне с большим удовольствием ее продемонстрировал, раздевшись прямо в нашей студии. В следующем году Никита отметит юбилей – 60 лет – но едва ли он когда-нибудь станет «классическим» пенсионером… Темперамент не позволит.

Темперамент Джигурды – отдельная тема. Настоящий мужчина, который все и всегда решает сам – это про него. А женщины от такого, как правило, млеют… Женат Никита был неоднократно, неоднократно же становился отцом. Детей у него пятеро, но он поддерживает отношения не со всеми.

— Услышьте меня: я не думал быть хорошим отцом! – признается Никита, не боясь, что его осудят.

Не сложились у Джигурды и отношения с родным братом. Мне было искренне любопытно с ним познакомиться. Он оказался интеллигентным мужчиной, сдержанным и рассудительным… Братья так не похожи друг на друга, но характер у обоих – кремень.

— Я не принимаю поражения! – разбушевался Никита, глядя на брата с плохо скрываемым презрением.

— Он ушел в шоу-бизнес, чтобы прокрутить шоу-бизнес на своем причинном месте, – не растерялся брат. – А в результате шоу-бизнес держит его за причинное место и на своем причинном месте крутит как хочет.

В какой-то момент я даже испугалась, что мужчины подерутся. Уж больно горяч мой герой – ни за словом в карман не полезет, ни за делом.

— Я не пожму тебе руку, – заносчиво заявил брат Никиты.

— Ну и дурак! Дурак! – резюмировал Никита, тряхнув роскошной копной седых волос.

Я, как и многие, помню его рыжим. С седыми волосами Никита выглядит благороднее, но темперамент его менее ярким не стал: так и полыхает. Не каждая женщина вынесет рядом с собой такого пламенного супруга. Даже Марина Анисина, которая прожила с Джигурдой восемь лет и уверяла, что бесконечно счастлива, в 2016 году все-таки подала на развод.

Сейчас Никита официально один, однако это его ничуть не задевает. Он самодостаточен и доволен жизнью. Все так же раскатисто рычит, отвечая на вопросы, и так же эпатирует публику, не особенно выбирая выражения. Кажется, что таких, как он, невозможно задеть или ранить. Однако нашим редакторам это, похоже, удалось…

Прочитав вопрос, который стоит один миллион рублей, Никита закричал, как раненый зверь. И заплакал. Я глазам своим не поверила… Но Джигурда и правда дал волю эмоциям и внезапно для всех снял маску уверенного в себе мачо, который не плачет ни при каких обстоятельствах. Я видела: на этот раз он не играет, не притворяется. Ему действительно больно.

Решился ли Джигурда на откровенность, которая может стоить ему репутации? Смотрите «Секрет на миллион» 19 сентября в 21:00 – и сами обо всем узнаете.