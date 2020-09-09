Лера Кудрявцева: «Мария Арбатова не пощадила коллег по цеху»

12 сентября в 21:30 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет писательница, драматург, психоаналитик и знаменитая феминистка Мария Арбатова. Самостоятельная и волевая, Мария расскажет, почему выбрала путь феминистки, откровенно озвучит свое мнение о коллегах по творческому цеху и познакомит с любимым мужем, в жилах которого течет горячая индийская кровь.

Мария Арбатова заговорила о феминизме тогда, когда российские женщины знать ничего о нем не знали. Их идеалом мужчины был Гога, он же Жора из мелодрамы «Москва слезам не верит». Гоге можно было все – командовать, заниматься самолюбованием, испытывать комплекс неполноценности и уходить в запой.

Катерине в исполнении Веры Алентовой можно было только восторженно за ним наблюдать и восклицать: «Как долго я тебя ждала!» И тут вдруг Мария Арбатова – смелая, решительная, которая не лезет за словом в карман и не идеализирует мужчин…

— Я просто была такая ведьма, – улыбается Мария, вспоминая о начале пути.

Быть ведьмой в данном контексте – значит быть собой, не бояться говорить правду в лицо и показаться кому-то неудобной. Мария посмеивается – ее мало волнует чужое мнение о собственной персоне, а сама она за словом в карман не лезет.

— Ее называют Роза Забитова, а не Роза Сябитова, – пожимает плечами Мария, отзываясь о главной свахе отечественного телевидения.

Досталось от нее и Михаилу Ефремову, ДТП с участием которого не обсудил только тот, у кого нет ни интернета, ни телевизора.

— Я искренне надеюсь, что он сядет, – сказала как отрезала Арбатова, еще не зная, что суровый приговор Ефремову уже оглашен.

Быть медийной персоной и оставаться собой – задача непростая, но Марии это удается. От нее достается многим, и хотя суждения порой бывают резки, в них есть самое главное – честность.

— Я не поклонница дарований мужа Ксении Собчак, – не пытается юлить Арбатова, обсуждая наделавший в СМИ шума роман Собчак и Богомолова. – И у неё особых дарований я не вижу.

Чтобы позволить себе такие высказывания в адрес коллег, нужно предъявлять к себе такие же высокие требования, как к остальным. Мария именно так и поступает: она не рисуется, не пытается казаться лучше, чем есть, не кичится знаниями или успешностью.

Кстати, несмотря на феминизм, Мария успешно замужем – уже в третий раз. Ее супруга зовут Шумит Датта Гупта, в его жилах течет индийская кровь, и в их с Марией семье, похоже, царят любовь и взаимопонимания. И никакого феминизма: если любишь и любима, бессмысленно рассуждать о правах и свободах мужчины и женщины.

— Так, меня муж из дома не выгонит? – улыбнулась Мария, распечатывая конверт с секретом стоимостью один миллион рублей.

Прочитав вопрос, Мария не изменилась в лице и, кажется, испытала облегчение. Похоже, ей давно хотелось рассказать об одном из самых страшных эпизодов своей жизни, и вот повод наконец нашелся…