Лера Кудрявцева: «Никас Сафронов составил завещание»

16 мая в 21:00 в кресле гостя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется художник Никас Сафронов. Он признается, что уже составил завещание; расскажет, кого в нем упомянул; и объяснит, почему до сих пор содержит взрослых сыновей.

Детей у Никаса Сафронова много. И это только тех, кого он признал своими. Не факт, что вскоре не появятся другие парни и девушки, которые объявят себя наследниками знаменитого живописца. Поэтому неудивительно, что вопросы получения наследства поднимаются уже сейчас, когда художник жив, здоров, любвеобилен и может стать отцом еще не раз и не два – в его скромные 64 года — это очень даже вероятно.

– У меня наследство на всех записано! – с гордостью признается Никас.

Да, жадным художника не назовешь. Он охотно признает внебрачных детей и готов делиться с ними своими благами. А накопил за жизнь Никас прилично: у него есть роскошная квартира в Москве, земля в Ульяновске, апартаменты в Турции и замок в Шотландии.

– У меня еще остров есть, – кокетливо улыбается Никас.

Взрослые дети художника, которые пока не достигли таких высот, как их знаменитый отец, не отказались бы разделить с родителем его богатство…

– Я говорю сыну: «Я не могу тебе постоянно давать, ты взрослый человек!» – объясняет Никас свою позицию. – А он мне: «Но ты же есть…».

Детей Сафронова можно понять. Если твой отец владеет замком, сложно удержаться и время от времени не обращаться к нему за финансовой поддержкой.

Сафронов, кстати, всего добился сам, ни у кого ничего не просил. Он появился на свет в Ульяновске, в самой обычной семье, где помимо него воспитывались еще пятеро детей: четыре старших брата и младшая сестра. Семья была крепкая, дружная, поэтому удивительно, что Никас так и не нашел ту единственную, с которой хотел бы провести зрелые годы…

Сейчас художник официально не женат, хотя в романтических увлечениях себе не отказывает. Девушкам связь со знаменитым и обеспеченным мужчиной льстит, однако я сомневаюсь в том, что Сафронов решится связать себя узами брака еще раз.

– Мы всегда готовы искуситься, – рассуждает Никас. – Были бы искушаемые.

О своих романах Никас говорит достаточно откровенно. Ему нечего скрывать, он смотрит на отношения как человек творческий, черпает в них вдохновение. Женщин, с которыми ему когда-то было по пути, вспоминает с теплом и благодарностью.

И только одна история до сих пор причиняет ему боль. Много лет назад девушка, в которой он не чаял души, поставила условие: или ЗАГС – или расставание. Никас выбрал свободу – и девушка ушла. Он мог забыться с любой поклонницей его таланта, мог менять спутниц, как перчатки, чтобы забыть ту, единственную, но…

– Я страдал сильно, я резал вены, – признается художник, вспоминая о том, как тяжело переживал расставание.

Решится ли он назвать имя женщины, о которой так и не смог забыть? Сочтет ли нужным рассказать об их романе и вновь пережить боль утраты? Пусть расскажет об этом сам, ведь это его история, его трагедия, его судьба.