Лера Кудрявцева: «Марат Башаров может стать отцом»

2 мая в 21:00 в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ Марат Башаров продолжит очень личный разговор. Он расскажет об алкоголизме, романах, кончившихся полным крахом, и неоднократных попытках начать жизнь с чистого листа...

Мужская и актерская харизма — вот то что сводит с ума многочисленных поклонниц Марата Башарова. И он, как, пожалуй, любой мужчина, этим пользуется. Так, последняя жена Марата — Елизавета — долго была поклонницей артиста, прежде чем отважилась с ним познакомиться. Елизавета первой написала Башарову в социальной сети и попросила пригласить ее на спектакль. Марат пригласил: сначала на спектакль, а несколько лет спустя — в ЗАГС.

Увы, красивая сказка продолжалась недолго. Марат ударил Лизу по лицу, и девушка не смогла его простить: взяла ребенка и ушла. Марат признался мне, что очень хочет вернуть Лизу, что ради нее он готов на многое. К сожалению, Лиза пока молчит. Думаю, ей требуется время. И искренне желанию супругам помириться: Марат действительно раскаивается в своей несдержанности и хочет начать все с чистого листа…

О том, что Башаров бьет своих жен, писали некоторое время назад все СМИ. Поймите меня правильно: я не оправдываю Марата, нет. Но я считаю, что человеку нужно давать возможность высказаться, объяснить, что произошло. Обвинять легче всего, а вот выслушать и попытаться не просто понять, но и помочь способен не каждый.

Была бы жива мама Марата, она бы, конечно, посочувствовала своему любимому сыну, погладила бы его по голове, сказала бы какие-то очень простые и одновременно очень важные слова. И неважно, что писали о нем СМИ: материнское сердце всегда знает правду.

— Маме говорили: «Твой сын же звезда, его по телевизору показывают. А вот сейчас смотри, что в газете про него написали-то», — с горечью вспоминает Марат.

Мамы Марата нет на свете уже восемь лет, и актер до сих пор не может смириться с потерей. Нет в живых и отца Марата, жизнь которого унесла болезнь.

Но жизнь продолжается — прежде всего, в наших детях. Детей у Марата двое: дочь Амели и сын Марсель. Марсель еще маленький, а Амели уже взрослая девушка, мечтающая сделать карьеру в мультипликации.

Я вижу как горят глаза Марата, когда он говорит о своей семье. Может быть, она у него на самом деле больше, чем он думает?

— Я тебе честно скажу: это было как в тумане, — признался Башаров. Восстановить в памяти те события поможет тест ДНК, который подтвердит или опровергнет родство артиста и его возможного родственника.

Смотрите ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ — и сами все узнаете.