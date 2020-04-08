Лера Кудрявцева: «Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»

11 апреля в 21:00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Она расскажет о романах со знаменитыми мужчинами; признается, кого из своих мужей любила больше жизни; а также объяснит, почему у нее не ладятся отношения с родными дочерями…

«Жизнь прожить – не поле перейти» – гласит пословица. С народной мудростью не поспоришь: я не знаю ни одного человека, чью жизнь можно было бы назвать абсолютно безоблачной, счастливой с первого до последнего дня.

Лидии Федосеевой-Шукшиной повезло: она проживает свою жизнь насыщенно, ценит каждый день. Ее память полна удивительных событий и ярких переживаний. Чего стоит один только роман с писателем, кинорежиссером, актером и сценаристом Василием Шукшиным – мужчиной, о котором мечтали сотни советских женщин…

В этом браке у супругов родились две дочери: Мария и Ольга. Они выросли и подарили Шукшиной не только внуков, но и правнуков. Однако самого главного – простого человеческого тепла – подарить не смогли… Сестры не ладят между собой, и любящее материнское сердце разрывается от любви к обеим и невозможности изменить ситуацию.

– Я пыталась говорить: «Маша, ну вы же сестры», – вздыхает Шукшина. – Но… Пусть им будет хорошо… А я что? Я уже так…

Лидии Федосеевой-Шукшиной 81 год, и она не может не думать о том, кому однажды достанется ее имущество. Конечно, ей хочется облагодетельствовать всех – и детей, и внуков, и правнуков – однако она не олигарх, и на всех не хватит, поэтому споры о наследстве вспыхивают уже сейчас.

– Может, сейчас буду бомжихой? Я не знаю, – рассуждает Лидия Федосеева-Шукшина, и голос ее дрожит.

Честно говоря, я так и не поняла, почему судьба оказалась так жестока к моей гостье. Судите сами: у актрисы любимые дочери, шесть внуков и три правнука. Ей ли чувствовать себя одинокой? Однако именно одиночество ранит актрису сильнее всего, терзает ее по ночам.

– Они дети, они имеют право, – пожимает плечами Лидия Федосеева-Шукшина. – Они имеют право сказать всё, что они думают…

А на что имеет право она сама? Чего хочет она, подарившая им жизнь, сумевшая вывести их в люди, дать путевку в блестящее будущее? О себе и своих мечтах она предпочитает не говорить – слишком это больно. Больше всего на свете ей хочется одного: чтобы в ее семье воцарился мир, чтобы самые родные люди перестали выяснять отношения и вспомнили о том, что нет ничего важнее любви.

– Тяжело это все ворошить, – разводит руками Федосеева-Шукшина, – но что делать…

Отважится ли актриса раскрыть свой самый главный секрет? Откроет ли тайну, которую бережет уже много лет? Решится ли на откровенность, которая может окончательно лишить ее покоя? Узнаете совсем скоро, 11 апреля в 21:00 на НТВ.