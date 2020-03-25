Лера Кудрявцева: «Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»

28 марта в 21:00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певица Наталья Гулькина. Она расскажет о том, почему вынуждена была порвать с «Миражом», признается, чем ее обидел продюсер, а также объяснит, почему у нее не сложились отношения с другими солистками.

То, что юная Наталья в свое время оказалась на сцене, — неудивительно. Она с детства заслушивалась песнями Высоцкого, научилась играть на гитаре и мечтала стать певицей. Красивой девушке, да еще и с гитарой, были рады в любой компании. Молодые люди на Наталью, конечно, засматривались. И заслушивались ее песнями: голос у нее сильный и запоминающийся. А ведь Наталья пела не только чужие песни, но и свои! Она рано начала сочинять, и даже ее самые первые песни были и романтичными, и искренними, и берущими за душу.

В 1986 году с ней случилась группа «Мираж»… Коллектив прославился почти сразу, однако вместе с популярностью начались проблемы…

«Мне было очень обидно», — призналась Наталья, рассказывая об отношениях внутри коллектива. Она поняла: зачем ей нужна Гулькина? Все, досвидос!

Стало очевидно: из «Миража» придется уйти. Отношения солисток портились, продюсер думал только о том, как заработать побольше денег. Наконец чаша терпения Гулькиной переполнилась и она поняла: пора.

«Я никуда не собиралась уходить и не хотела никуда уходить!» — объясняет Гулькина.

Но иногда обстоятельства сильнее наших желаний, и это был тот самый случай. «Мираж» зарабатывал неплохие деньги, но делиться с певицей, которая решила оставить alma mater, никто не собирался.

«А она смотрит, как ты сейчас, хлопает глазами и говорит: «Какие деньги? В смысле? Я у тебя что-то брала?» — вспоминает Наталья дела давно минувших дней.

«Делился? — рассмеялась Наталья, когда я спросила ее о том, как продюсер «Миража» распоряжался гонорарами за концерты, записи и гастроли. — Ты что, шутишь?..»

Что ж, деньги действительно портят людей. Особенно людей жадных, которые способны думать только о собственной выгоде. Не сложились у Натальи отношения и с Маргаритой Суханкиной, которая тогда грезила об оперной сцене…

Порвав с «Миражом», Гулькина создала другой коллектив — «Звезды». Песни новой группы понравились людям, они тепло приняли музыкантов. Наталья придумывала и записывала новые хиты, затем ушла в самостоятельное плавание, начала сольную карьеру.

Сейчас она счастливая женщина. Обожает своих детей, воспитывает котов, вкусно готовит и делится с подписчиками оригинальными рецептами у себя в «Инстаграме». Казалось бы, жизнь наладилась и можно наконец просто наслаждаться…

Но нет. Долгих тридцать лет Наталья хранит тайну, о которой не говорила даже самым близким людям. Эта тайна нет-нет, да и всплывет в памяти певицы, испортит настроение, спугнет новую песню… Беречь эту тайну от всех — тяжело, раскрыть — страшно. И все же каждый секрет, особенно такой, который причиняет боль, должен быть раскрыт. Хотя бы для того, чтобы перестать наконец ранить душу…