Лера Кудрявцева: «Татьяна Абрамова поделилась своей болью»

21 марта в 21.00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Татьяна Абрамова – известная актриса, певица и телеведущая. Она впервые поделится своей болью: расскажет, как несколько лет подряд боролась за жизнь любимого человека и как ей удалось вытащить его практически с того света…

Никто не ждет жизненных испытаний. Мы читаем о них в книгах, смотрим фильмы о том, как людям удалось победить в схватке со смертью, но никогда не примеряем их судеб на себя. Однако реальная жизнь часто бывает намного более жестокой, чем кино…

Татьяна Абрамова рассказала мне, как боролась за жизнь любимого человека и как делала все, чтобы не опустить рук и не поддаться панике.

– Давление упало 20×40, это практически невосстанавливаемое уже, – вспоминает Татьяна, и голос ее дрожит. – Если бы его не прооперировали, он бы ушел… Все шесть часов, пока шла операция, мы читали канон за болящего. И он так – вжух! – и вернулся.

Молилась за близкого человека Татьяна очень искренне, вкладывала в молитву всю силу своей любви. А вот плакать себе запретила. Потому что слезы – это слабость, а она должна была быть сильной. Очень сильной.

– Я не пролила, Лер, ни одной слезы! – призналась мне Татьяна. – Ни одной слезы! Я понимала, что как только я дам волю слезам, я расслаблюсь.

Глядя на Татьяну, я понимала: она невероятно сильная. Ее просто так не сломишь, не заставишь принять чужие правила игры. Даже в юности, когда Татьяна была совсем неопытной и мечтала только об одном – состояться в профессии – никому не удавалось купить ее расположение…

– Ну что, молодая рыжая, тебе, наверное, песни нужны? – вспоминает Татьяна фразу, свысока брошенную ей одним известным продюсером.

А она хоть и действительно была очень молода и неопытна, никогда не имела дел с людьми такого сорта.

– На тебе миллион долларов – и пойдем в койку! – вспоминает Татьяна слова другого ухажера, который тоже думал, что расположение молодой певицы можно купить.

Не тут-то было! Татьяна слишком искренняя, слишком живая, чтобы довольствоваться деньгами. Ей нужна любовь! Настоящая, пылкая, взаимная. Такая, которая соединила ее с актером Юрием Беляевым несколько лет назад…

Они познакомились на кинофестивале, и между ними сразу пробежала искра. Ни Юрий, ни Татьяна не думали о разнице в возрасте, которая составляет почти тридцать лет! Им просто было хорошо в обществе друг друга и не хотелось расставаться ни на минуту…

Артисты стали семьей в 2014 году, и с тех пор счастья в их союзе только прибавляется. Если бы не одно «но» – секрет, который до сих пор причиняет Татьяне боль и может сказаться на ее жизни…

– Если ваша передача может поспособствовать увеличению нашей семьи, мы будем благодарны, – пошутил Юрий Беляев, когда речь зашла о секрете стоимостью один миллион рублей.

Однако я заметила, как супруги разнервничались и тревожно переглянулись. Хотите услышать тайну, которую скрывает Татьяна Абрамова, из первых уст?

Смотрите ток-шоу «Секрет на миллион» 21 марта в 21.00 на НТВ.