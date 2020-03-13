Лера Кудрявцева: «Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»

14 марта в 21:00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет оперная дива Любовь Казарновская. Она расскажет о непростых отношениях с самыми близкими людьми, о том, за что нее подали в суд, и о том, на кого из родственников обижена до сих пор...

Не в деньгах счастье — гласит старая пословица. Более того, именно деньги порой становятся причиной самого настоящего несчастья, ведь их, во-первых, никогда не бывает много. А во-вторых, они способны перессорить даже самых близких людей.

О том, как деньги могут разрушить все на свете, особенно отношения внутри семьи, Любовь Казарновская может написать книгу. И не одну! У нее не ладятся отношения ни с родным отцом, ни с братом, ни с кем-либо еще.

— Она подает в суд на меня на выселение из квартиры! — объясняет Казарновская причину своей неприязни к мачехе.

Вероятно, спокойно жить родне Казарновской не дает самая обычная зависть. Певицу знают во всем мире, выплачивают ей солидные гонорары, и родня, конечно, в курсе, что Казарновская — артистка не бедная.

Брата певицы, который обвиняет ее чуть ли не в том, что она его обокрала, мы пригласили в студию. Я считаю, это честно: выслушать обе стороны, ведь у каждого своя правда. Однако поведение мужчины поразило даже меня. Он здороваться с сестрой отказался, а ведь они родные люди!

— Люба что, бедный человек? У нее что, ничего нет? — бушевал мужчина, с ненавистью глядя на Казарновскую.

Я смотрела на него и думала о том, как непросто приходится людям, которые чего-то добились в жизни. Причем сделали это сами, полжизни на это положили, а в результате вместе с обожанием поклонников, получили ненависть завистников. И завистники эти, как правило, — члены семьи, которым тоже хочется урвать свой кусок от чужого пирога…

— Практически все, что он сказал, — ложь, — устало отмахнулась от кипевшего возмущением брата Казарновская. — Я вообще ничего не знала ни про суды, ни про продажу.

Я смотрела на Любовь и искренне ей сочувствовала. Я знаю, как много она работает, как нелегко ей достаются деньги. И вместо того, чтобы жить и радоваться тому, что востребована и любима сотнями людей, она вынуждена выслушивать жестокие упреки брата, которого волнуют только финансы…

— Если Люба у меня попросит прощения, если вернет мне деньги за половину дачи… — продолжал кипятиться мужчина.

— Саша, я у тебя отняла деньги? — поразилась словам брата Казарновская.

Но он, конечно, ее не слушал. Он думал только о том, как доказать всем людям, присутствовавшим в студии, свою правоту и, желательно, уйти с деньгами. Семейные ценности, увы, не играли для него никакой роли. И только в глазах Казарновской я видела боль и огромную усталость от ситуации. Она пришла в этот мир не устраивать разборки с родней, а петь. Ведь поет она — прекрасно.