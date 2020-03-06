Лера Кудрявцева: «Надежда Бабкина призналась, что живет одна»

7 марта в 20:50 Надежда Бабкина продолжит свою очень личную исповедь в рамках программы «Секрет на миллион» на НТВ. Певица признается, что тратит миллионы рублей на поддержание красоты. Расскажет, почему не живет вместе с возлюбленным. А также раскроет секрет, который стоит один миллион рублей.

Вы верите в так называемый гостевой брак? В любовь на расстоянии? Я, откровенно говоря, никогда не верила в прочность таких отношений. Ведь если искренне любишь человека, то хочешь засыпать с ним и просыпаться, вместе завтракать, обсуждать планы на день или на целую жизнь. Не представляю себе, как можно признаваться в любви, но жить врозь…

Впрочем, пример Евгения Гора и Надежды Бабкиной говорит об обратном. В этой паре есть и нежность, и забота, и любовь, но съезжаться влюбленные не спешат… Причем Евгений неоднократно предлагал Надежде стать его женой, но Бабкина пока отнекивается. Просто не видит в этом смысла. Ведь настоящая любовь не требует письменных подтверждений.

– Не хочу портить ему жизнь, – посмеивается Бабкина. ­– Просто не хочу.

Я не уверена, что такая яркая женщина, как Бабкина, может испортить мужчине жизнь. Скорее, украсить ее и превратить в ежедневный праздник. Но Бабкина – крепкий орешек, под венец ее так просто не затащишь!

– Женька! Я тебя люблю! – на всю страну призналась певица, с любовью глядя на Евгения Гора. — И я тебя люблю! – ответил Гор, которого мы тоже пригласили на съемки. И такие они были трогательные в этот момент, такие настоящие! И влюбленные! Я, кстати, никогда не верила, что это роман по расчету. Уж больно счастливыми выглядят оба «афериста»! А те, кто обвиняют Гора в расчете, скорее всего, просто завидуют…

– Я ни копейки не взял у Нади! – признался Гор, и Надежда подтвердила его слова.

Да даже если бы и взял, не вижу в этом никакой трагедии. Когда двое становятся одной семьей, разве стоит зацикливаться на деньгах? Мне кажется, говорить нужно о важном: о жизни, о любви, о будущем… Да, кстати: о будущем. Евгений Гор и Надежда Бабкина вместе уже много лет, однако общими детьми поклонников пока не порадовали.

– У Аллы и Макса дети расчудесные! – говорит о детях Аллы Пугачевой и Максима Галкина Бабкина. – И заслуга в этом – Аллы.

Надежда Бабкина состоялась как мама пока один раз: у нее есть взрослый сын Даниил, который подарил любимой маме внуков. А вот Евгений Гор отцом пока не стал. Впрочем, какие его годы – успеет еще! И то верно: у Пугачевой и Галкина дети есть, и солидная разница в возрасте не помешала им стать родителями.

Словом, жизнь Надежды Бабкиной можно назвать счастливой: любимый мужчина ее обожает, а поклонники готовы носить на руках. И только одно страшное воспоминание не дает Бабкиной спокойно спать по ночам. Может быть, рассказав о нем, певица наконец почувствует облегчение…