Лера Кудрявцева: «Наталья Штурм умоляет сына простить ее»

15 февраля в 20:50 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певица Наталья Штурм. В девяностых у нее было все – популярность, модные клипы, богатые поклонники. А сейчас она мечтает лишь об одном: чтобы ее простил родной сын, которого она не видела уже полгода…

Говорить о детях, с которыми не ладятся отношения, всегда больно. Поэтому, когда Наталья искренне расплакалась, рассказывая о сыне, я едва сдержалась, чтобы не подойти к ней и не начать утешать.

– Каждый человек знает свою вину, – сквозь слезы призналась певица. – Я сделала все, что смогла. Но я не смогла, не справилась…

Как любящая мать, Наталья, конечно же, винит во всем себя. Комплексом вины перед собственным ребенком в той или иной степени мучается каждый родитель. Всем нам иногда кажется, что мы недодали, недолюбили, недозаботились…

– Сын любил нас обоих, – вздохнула певица, говоря о бывшем муже. – А в результате – три разрушенные судьбы…

Шестнадцатилетний Арсений маме не звонит, на связь не выходит. Он живет с отцом, который делает все, чтобы парень ни в чем не нуждался. Бывший муж Натальи – человек обеспеченный, он может себе позволить обеспечить подростку шикарную жизнь… И все же я не понимаю: как можно отказаться от общения с мамой?

– Арсюш, если ты меня за что-то наказываешь, объясни, за что именно? – обратилась к сыну Наталья Штурм, когда наша съемочная группа помогла ей выйти на связь с парнем.

Арсений – второй ребенок Натальи, младший. Его старшая сестра Елена в 2019 стала мамой и подарила Наталье внука Даниэля. Певица души не чает в мальчишке, из нее получилась замечательная бабушка. Она обожает проводить с малышом время, но общение с внуком не помогает зарубцеваться ране, нанесенной Арсением. Нельзя взять и заменить одного ребенка другим, нельзя сделать вид, что все нормально и ничего ужасного не происходит.

Беседуя с Натальей, я видела, как сильно она хочет позвонить сыну, просто услышать его голос, спросить, как у него дела в школе, чем он питается, во что одет. Задать самые простые, банальные, но такие важные для каждой мамы вопросы. Хочется верить, что Арсений подрастет и поймет, что мама – главный человек в жизни каждого из нас. И даже если она была в чем-то не права, не стоит обижаться на нее всю жизнь.

Протягивая Наталье конверт с секретом стоимостью один миллион рублей, я, конечно, знала, какая тайна в нем скрыта. Но не ожидала, что Наталья отреагирует так эмоционально. Впрочем, на ее месте я бы тоже удивилась и растерялась, ведь расставаться с тайнами, которые бережешь много лет, всегда тревожно и порой болезненно…