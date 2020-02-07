Лера Кудрявцева: «Алексей Кравченко признался в изменах»

8 февраля в 21:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актёр театра и кино Алексей Кравченко. Он расскажет о женщинах, в которых был без памяти влюблен. Об изменах, которые рушили его семьи. И о той единственной, которая разбила его сердце своим отказом…

Алексей Кравченко – мужчина брутальный. И роли у него соответствующие. Женщины на таких мужчин слетаются, как хрупкие мотыльки на жаркий огонь. Перспектива обжечь крылышки их не пугает: ради романа с настоящим мачо, пусть и кратковременного, можно и потерпеть…

Особенно долго терпеть приходится девушкам, которые становятся женами известных актеров. С одной стороны, за ними они как за каменной стеной: востребованные артисты хорошо зарабатывают, и жизнь их спутниц на некоторое время превращается в красивую сказку. А с другой – за каждым известным мужчиной следят сотни и даже тысячи алчных женских глаз. И соблазн ответить на этот зов иногда заглушает и совесть, и здравый смысл. Законные жены, разумеется, начинают возмущаться и пытаться что-то предпринять, но их бунт быстро оказывается подавлен…

— Женская логика такая: «Сейчас рожу второго – никуда не денется!» – пожимает плечами актер, рассказывая о своем неудавшемся браке.

Мне кажется, такого, как Кравченко, не то что вторым, но и двадцать вторым ребенком не удержишь. Слишком он любит свободу, слишком независим, чтобы им можно было вот так просто манипулировать.

– Может, проблема во мне? – рассуждает актер. – Я негодяй – я изменяю.

Я, конечно, не удержалась и с иронией подтвердила, что он негодяй. Но мой гость только улыбнулся в ответ: было видно, что его это ничуть не задевает. Даже наоборот – повышает самооценку.

Кажется, его сердце пуленепробиваемо, защищено надежной броней. Однако это не так. О женщине, которая разбила его брутальное сердце, Алексей говорит с особой нежностью. Мне кажется, она до сих пор ему небезразлична…

– Она честно призналась: «Леш, прости – я не могу ждать», – вздыхает Алексей.

Можно ли понять женщину, которая много лет ждала от актера предложения руки и сердца, но так и не дождалась? Конечно, можно. Женская красота вянет быстро, одиночество страшит, и от мужчины, который не может предложить ничего, кроме красивых слов и романтичных свиданий, рано или поздно приходится уходить…

Конечно, любовные перипетии – вовсе не единственная тема, о которой мы говорили с Алексеем. Мы затронули множество тем, а когда я протянула актеру конверт с секретом, который стоит один миллион рублей, ситуация в студии накалилась. Алексей не предполагал, что наша команда узнает его главную тайну, и серьезно задумался о том, готов ли он снять этот груз со своей души. Впрочем, я сохраню эту интригу – лучше посмотрите новый выпуск «Секрета на миллион». Уверяю вас: он того стоит.