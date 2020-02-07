Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева: «Алексей Кравченко признался в изменах»

8 февраля в 21:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актёр театра и кино Алексей Кравченко. Он расскажет о женщинах, в которых был без памяти влюблен. Об изменах, которые рушили его семьи. И о той единственной, которая разбила его сердце своим отказом…

Лера Кудрявцева: «Алексей Кравченко признался в изменах»
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Алексей Кравченко – мужчина брутальный. И роли у него соответствующие. Женщины на таких мужчин слетаются, как хрупкие мотыльки на жаркий огонь. Перспектива обжечь крылышки их не пугает: ради романа с настоящим мачо, пусть и кратковременного, можно и потерпеть…

Кадр из передачи «Секрет на миллион»
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Особенно долго терпеть приходится девушкам, которые становятся женами известных актеров. С одной стороны, за ними они как за каменной стеной: востребованные артисты хорошо зарабатывают, и жизнь их спутниц на некоторое время превращается в красивую сказку. А с другой – за каждым известным мужчиной следят сотни и даже тысячи алчных женских глаз. И соблазн ответить на этот зов иногда заглушает и совесть, и здравый смысл. Законные жены, разумеется, начинают возмущаться и пытаться что-то предпринять, но их бунт быстро оказывается подавлен…

— Женская логика такая: «Сейчас рожу второго – никуда не денется!» – пожимает плечами актер, рассказывая о своем неудавшемся браке.

Мне кажется, такого, как Кравченко, не то что вторым, но и двадцать вторым ребенком не удержишь. Слишком он любит свободу, слишком независим, чтобы им можно было вот так просто манипулировать.

Кадр из передачи «Секрет на миллион»
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

– Может, проблема во мне? – рассуждает актер. – Я негодяй – я изменяю.

Я, конечно, не удержалась и с иронией подтвердила, что он негодяй. Но мой гость только улыбнулся в ответ: было видно, что его это ничуть не задевает. Даже наоборот – повышает самооценку.

Кажется, его сердце пуленепробиваемо, защищено надежной броней. Однако это не так. О женщине, которая разбила его брутальное сердце, Алексей говорит с особой нежностью. Мне кажется, она до сих пор ему небезразлична…

– Она честно призналась: «Леш, прости – я не могу ждать», – вздыхает Алексей.

Кадр из передачи «Секрет на миллион»
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Можно ли понять женщину, которая много лет ждала от актера предложения руки и сердца, но так и не дождалась? Конечно, можно. Женская красота вянет быстро, одиночество страшит, и от мужчины, который не может предложить ничего, кроме красивых слов и романтичных свиданий, рано или поздно приходится уходить…

Конечно, любовные перипетии – вовсе не единственная тема, о которой мы говорили с Алексеем. Мы затронули множество тем, а когда я протянула актеру конверт с секретом, который стоит один миллион рублей, ситуация в студии накалилась. Алексей не предполагал, что наша команда узнает его главную тайну, и серьезно задумался о том, готов ли он снять этот груз со своей души. Впрочем, я сохраню эту интригу – лучше посмотрите новый выпуск «Секрета на миллион». Уверяю вас: он того стоит.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей КравченкоЛера КудрявецеваПрограмма "Секрет на миллион"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лера Кудрявцева: «Алексей Кравченко признался в изменах»
Интересно?
Поделись с друзьями: