Лера Кудрявцева: «Ирина Лобачёва призналась во всём»

14 декабря в 21.00 в кресле гостя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка России и заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Ирина Лобачёва. Она расскажет, как рассталась с Ильей Авербухом, почему ее единственный сын живет с отцом и зачем она написала завещание.

История Ирины – это история маленькой девочки, которая часто простужалась в детстве и была отправлена на лед с одной-единственной целью: укрепить иммунитет. Родители Ирины, люди, далекие от спорта, и мечтать не могли о том, что их дочь станет звездой.

Сначала она каталась одна, но вскоре такой нагрузки не выдержали колени. Стало ясно: нужно искать партнера, который возьмет часть нагрузки на себя. Илья Авербух появился в судьбе Ирины не сразу, а когда появился, между ними вспыхнула искра.

– Я очень сильно его любила, очень сильно, – признается Ирина Лобачева, вспоминая о романе с Авербухом.

Влюбленные поженились, у них родился сын, который, казалось, должен еще больше сблизить молодых родителей. Однако все вышло совсем не так, как мечталось Ирине: большая любовь обернулась большим разочарованием.

СМИ писали, что во всем виноват пылкий темперамент Ильи, который легко увлекался другими женщинами, а также его звездная болезнь… Ирина откровенно рассказала мне, почему рассталась с Авербухом, и со вздохом добавила, что ее взрослый сын, по которому она очень скучает, давно живет с папой…

Ирина очень хотела стать мамой еще как минимум один раз. Когда она ждала второго ребенка от Авербуха, случился выкидыш.

– Мне было настолько больно, насколько не было больно с коленом, когда я каталась с оторванной чашечкой и без хряща! – говорит Ирина, вспоминая об этой беде.

От тяжелых мыслей спас актер Дмитрий Марьянов, с которым Ирина познакомилась на съемках популярного ледового шоу. Ирина влюбилась в харизматичного Марьянова и летала на крыльях. Точнее, на коньках. Но и эта любовь не прошла проверку на прочность: о том, что Марьянов изменяет ей, причем давно, Ирина узнала, что артист ей изменял… Простить неверного возлюбленного фигуристка не смогла – и пара распалась.

Мужчина, с которым Ирина через какое-то время попыталась построить семью, внезапно умер. Следующий избранник выпал из окна ее квартиры… Череда трагических случайностей побудила фигуристку задуматься о вечном и написать завещание, хотя ей всего 46 лет…

– Я не знаю, что будет завтра, – объясняет Ирина. – Может, мне кирпич на голову упадёт.

Впрочем, не будем о грустном. Сейчас Ирина снова замужем, причем супруг моложе Лобачевой на 15 лет.

И только одна вещь не дает ей покоя уже много лет. Речь идет о тайне, которую не смогли раскопать вездесущие СМИ, но которую удалось отыскать команде программы «Секрет на миллион». Пока эту тайну знает очень узкий круг людей. Но Ирина может все изменить, отважившись дать ответ на вопрос, который так давно ее мучает. Осмелится ли она на такой серьезный шаг, узнаете 14 декабря в 21.00 на НТВ.