Лера Кудрявцева: «Анна Семенович не может забыть любовника»

23 ноября в 21:00 героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ станет Анна Семенович. Обладательница роскошного бюста и невероятной харизмы объяснит, как умудрилась ни разу не выйти замуж; расскажет, кому отказалась отдать руку и сердце; и признается, о расставании с кем из своих ухажеров жалеет до сих пор…

Сейчас уже мало кто помнит, что Анна Семенович не только певица, но и знаменитая фигуристка. Их с Романом Костомаровым выступления были не только технически совершенны, но и невероятно зрелищны. Тогда Анна была уверена, что сделает блестящую спортивную карьеру, однако все, как водится, решил случай. Очередная травма, полученная на льду, стала роковой, и о спорте пришлось забыть.

Конечно, пережить это испытание было непросто. Но Анна справилась: помог стальной характер и умение никогда не сдаваться, воспитанное в ней годами тренировок. Сначала Семенович, как бывшую спортсменку, стали приглашать вести спортивные программы. Затем харизматичная девушка стала вести передачи развлекательные. Однажды она в качестве журналистки брала интервью у группы «Блестящие». Тогда Анна еще не знала, что ее судьба сделала крутой поворот и жизнь никогда не станет прежней…

Конечно, были в ее жизни и мужчины: заботливые, добрые, верные. Об одном из них Анна до сих пор вспоминает с любовью и благодарностью.

– Если бы я сейчас встретила такого мужчину – я бы вцепилась и никуда его не отпускала, – вздыхает певица, расписываясь в собственных ошибках.

Однако прошлого не вернешь, да и смотреть в будущее гораздо полезнее. Анну, например, ждет много всего интересного. Так, в свои тридцать девять лет она ни разу не была замужем и не надевала белого платья невесты, о котором мечтают, пожалуй, все девушки.

– Ну я не знаю, как мужиков заставить жениться, что с ними надо сделать, а? Скажите мне! Я не знаю! – смеется незамужняя Анна, которую, похоже, этот факт ничуть не расстраивает: всему свое время.

Печалиться ей и правда нечего: жизнь бьет ключом, поклонники обожают, завистники кусают локти, мужчины боготворят. А замужество – дело наживное! Успеется. Анна не делает трагедии из того, что она до сих пор не вышла замуж и не родила ребенка, а живет и наслаждается каждым днем. Что ж, может себе позволить!

А вот может ли певица позволить себе быть откровенной на все сто процентов – это большой вопрос… И цена этого вопроса – один миллион рублей. Отважится ли Анна обнажить свою душу? Ведь тайна, которую удалось раскопать редакторам нашей программы, стоит гораздо дороже миллиона рублей… Смотрите «Секрет на миллион» 23 ноября в 21.00 на НТВ и узнавайте обо всем первыми.