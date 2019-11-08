Лера Кудрявцева: «Лолита рассказала о предательстве мужа»

9 ноября в 21:00 в кресле героя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется певица Лолита. Она расскажет о том, как ее предал молодой муж, а также признается, что долгое время содержала не только его, но и его любовницу.

Брак Лолиты и тренера по сквошу Дмитрия Иванова казался таким счастливым, что можно было только позавидовать. Дмитрий моложе певицы на двенадцать лет, и рядом с ним артистка тоже помолодела и словно светилась изнутри.

– Этот брак изначально был мезальянсом, – посмеивается Лолита. – Я не готова была спать с дедушками.

Молодой и красивый муж, путешествия по всему миру, гастроли, светские тусовки, гармония и ощущение, что жизнь удалась! Так было и в самом начале романа Лолиты и Дмитрия, и еще не год и не два. А потом что-то сломалось. Причем задолго до того, как об этом узнали СМИ.

– Дата расставания не имеет ничего общего с той, что озвучена в интернете, – признается Лолита. – Расставание произошло за два года до того.

Причина стара как мир и так же банальна. Лолита утверждает, что Дмитрий закрутил новый роман, причем на деньги самой Лолиты. И если мудрая женщина, возможно, могла бы закрыть глаза на измену, то такой степени цинизма стерпеть уже не смогла.

– Я сказала: «Я тебе не мама, я тебя не усыновляла, мне не нужен альфонс. И тут тебе не ночлежка», – вспоминает Лолита.

На смену нежным эсэмэскам, которыми супруги когда-то обменивались, пришли едкие и полные злобы сообщения. «Жирная, старая алкоголичка», ­– пишет когда-то любимой женщине Дмитрий, не выбирая выражения. «Альфонс и проститутка», – не дает себя в обиду Лолита, которая, наконец, поняла, с каким страшным человеком жила все эти годы.

Теперь она может об этом говорить достаточно спокойно. Но это сейчас, когда самое страшное уже позади. А еще совсем недавно Лолита не знала, что делать со своей жизнью, как пережить предательство человека, которому она подарила всю себя…

– Я с мая не вставала, мне было так плохо… – откровенно признается Лолита. – Но это мой урок. И за это ему спасибо.

Сейчас Лолита выглядит великолепно – даже лучше, чем до развода. На нервной почве она похудела, что невероятно ее красит. И лично я совершенно не сомневаюсь в том, что пройдет совсем немного времени, и в жизни Лолиты появится новая любовь. Ведь такие, как Лолита, долго в одиночестве не остаются.

– А! Старая кляча! На старости лет одна осталась! – иронизирует Лолита.

Конечно, она кокетничает. Просто потому, что может себе это позволить, потому что хороша собой, популярна, обеспеченна, любима сотнями тысяч людей.

Лолита была крайне откровенна на протяжении всей программы, однако когда я протянула ей конверт с секретом стоимостью один миллион рублей, певица задумалась. Я понимала, как непросто ей отважиться раскрыть эту тайну, и молча ждала решения певицы. Отважилась ли Лолита раскрыть свою главный секрет, вы узнаете совсем скоро – 9 ноября в 21:00 на НТВ.