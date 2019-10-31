Лера Кудрявцева: «Стасу Пьехе надоело скрывать свои тайны»

2 ноября в 21:00 на НТВ смотрите вторую часть выпуска программы «Секрет на миллион» со Стасом Пьехой. Певец расскажет о непростых отношениях с мамой и бабушкой, объяснит, как у него складываются отношения с коллегами, а также раскроет свой главный секрет стоимостью один миллион рублей.

Стас – внук знаменитой певицы Эдиты Пьехи, поэтому неудивительно, что в начале карьеры его за глаза дразнили «бабушкиным внучком». Завистников можно понять: при такой бабушке можно хоть на сцену, хоть куда! Однако злопыхатели ошибаются: Эдита Станиславовна если когда и помогала Стасу, то разве что советом…

– Скорее какой-то папик проплатит девушку, чем бабушка проплатит Пьеху, – рассмеялся продюсер и композитор Виктор Дробыш, рассказывая об отношениях бабушки и внука.

Отношения у них и правда непростые. Так, Эдита Станиславовна часто критиковала внука, особенно когда он был маленьким.

– Ей, например, никогда не нравилась моя челка, – вспоминает Стас. – Она постоянно мне говорила: «Подними ее!»

Непростой характер и талант часто идут рука об руку. Не может артист быть простым и понятным, на то он и творческий человек. Так, Эдита Станиславовна не спешит нянчиться с правнуком Петром, которому уже четыре годика.

– «Ну куда я поеду, я устала», – вздыхает Стас, рассказывая о том, что бабушка обычно отвечает ему, когда он предлагает ей повидаться с Петей.

Впрочем, вниманием мальчик не обделен. Мама Пети – бывшая жена Стаса, модель Наталья Горчакова, души не чает в своем сыне. Да и Стас старается проводить с Петей как можно больше времени. Отец из него получился отличный: любящий и заботливый.

К сожалению, Стасу и Наталье не удалось сохранить семью, даже когда у них родился малыш. Однако они ответственные родители и смогли сохранить приятельские отношения ради сына, который должен знать, что его обожают и мама, и папа.

Я спросила Стаса, свободно ли сейчас его сердце. И он признался, что нет… Эта девушка смогла отогреть его душу после развода и вновь помогла поверить в любовь. Что ж, я искренне рада за Стаса – творчество невозможно без любви, ведь именно любовь побуждает поэтов и музыкантов, скульпторов и художников творить…

Кстати, о творческих людях. Ко мне в студию придут коллеги певца и расскажут о том, какой он на самом деле.

– Он мужик! – признается певица Валерия и расскажет, чего Стасу до сих пор не может простить ее муж Иосиф Пригожин.

Словом, Стас – натура сложная и многогранная. Одни им восхищаются, другие завидуют, третьи продолжают верить в сказку про богатую бабушку и живущего на всем готовом внучка… Сам Стас над этими слухами посмеивается и не спешит их развенчивать: ему нет дела до завистливых сплетен.

А вот вопрос стоимостью один миллион заставил певца по-настоящему занервничать. Стас согласился на участие в шоу, и я видела, как непросто ему было принять это решение. Что много лет скрывает Стас Пьеха, вы узнаете уже в эту субботу, 2 ноября, в 21:00 на НТВ.