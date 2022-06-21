Лера Кудрявцева: «Юрий Кузнецов рассказал, как нашел в себе силы жить после смерти жены»

Прозвище «Мухомор» к Юрию Кузнецову приклеилось, кажется, намертво. Он столько лет играл полковника Петренко, которого подчинённые называли Мухомором, что кличка к нему фактически приросла. Юрий Александрович не обижается: его, сына милиционера, прославила роль оперативника. Символично!
Роль Петренко принесла актёру не только известность, но и солидные гонорары. Однако тратит их Юрий Александрович не на роскошь, а на красоту. Например, на колокольчики, которые собирает уже много лет. И на быт, конечно, хотя откровенно признаётся, что к быту не приспособлен и ему во всём помогает младшая дочь Александра.
- Он у меня молодец: сам меряет сахар и давление, – рассказала Александра, которая тоже заглянула ко мне на огонёк.
Лера Кудрявцева. Фото: НТВ
Если бы не младшая дочь, неизвестно, как Юрий Александрович смог бы пережить смерть второй жены. Она скончалась внезапно, совсем молодой – ей было всего 54 года. Их общая с Кузнецовым дочь взяла на себя все заботы об отце.
Глядя, как они общаются, я постоянно ловила себя на мысли, что моему гостю очень повезло с дочерью – так редко бывает. Она, кстати, очень похожа на папу: такая же улыбчивая, искренняя и открытая. Словом – настоящая. Именно Александра своим примером, своей стойкостью показала отцу, что жизнь продолжается и нельзя опускать руки.
- Ты мужик, ты должен работать и жить, – рассуждает Юрий Кузнецов со слезами на глазах.
Лера Кудрявцева и Юрий Кузнецов. Фото: НТВ
Александра появилась на свет во втором браке актера. Прожив с первой женой долгих 25 лет, Юрий Кузнецов однажды накануне Нового года принял волевое решение и ушел из семьи. К тому моменту они с женой давно стали чужими людьми. Их общая дочь все правильно поняла и не держит обиды на отца.
А вот с родной сестрой Юрий Кузнецов не общается. К сожалению, так бывает: близкие люди не могут найти точек соприкосновения и расходятся в разные стороны.
- Она сама нас отвергла, – с горечью признается Кузнецов.
Юрий Кузнецов. Фото: НТВ
Несмотря на все жизненные испытания, Юрий Кузнецов производит впечатление счастливого человека. Он, бесспорно, состоялся в профессии, камера его любит, режиссёры уважают, любимая дочь всегда рядом. Ему повезло испытать настоящую любовь, и память о ней навсегда будет жить в его сердце.
И все же есть кое-что, о чём Юрий Кузнецов предпочитает молчать. Какую тайну о близком родственнике скрывает Юрий Кузнецов? Ответ на какой очень личный вопрос стоит один миллион рублей? И отважится ли Юрий Кузнецов расстаться со своим самым главным секретом?
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