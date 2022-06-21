Лера Кудрявцева: «Юрий Кузнецов рассказал, как нашел в себе силы жить после смерти жены»

Прозвище «Мухомор» к Юрию Кузнецову приклеилось, кажется, намертво. Он столько лет играл полковника Петренко, которого подчинённые называли Мухомором, что кличка к нему фактически приросла. Юрий Александрович не обижается: его, сына милиционера, прославила роль оперативника. Символично!

Роль Петренко принесла актёру не только известность, но и солидные гонорары. Однако тратит их Юрий Александрович не на роскошь, а на красоту. Например, на колокольчики, которые собирает уже много лет. И на быт, конечно, хотя откровенно признаётся, что к быту не приспособлен и ему во всём помогает младшая дочь Александра.

- Он у меня молодец: сам меряет сахар и давление, – рассказала Александра, которая тоже заглянула ко мне на огонёк.