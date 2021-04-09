«Жизнь других» в Панаме: что местные едят вместо картошки и как власти выплачивают пенсию

Эта уникальная страна находится между двух океанов и между двух континентов. Я побывала на Панамском канале, который, как известно, соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантикой. Длина канала меньше 82 км. Но его строительство считается одним из самых сложных и затратных в истории человечества. В день через него проходит примерно 35 кораблей от маленьких яхт до огромных танкеров.

Цена за проход от 500 долларов до миллиона, но в основном судна платят около 400 тысяч долларов. Благодаря каналу суднам не приходится огибать Южную Америку, если, к примеру, они плывут из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Лоцманы канала зарабатывают до 10 тысяч долларов в месяц, причем лоцманами, как и таксистами, в Панаме могут работать только местные.

Полиция в Панаме очень дружелюбна и популярна. Полицейских любят, обращаются к ним по любому поводу, и те отвечают гражданам взаимностью, хотя зарплаты у полицейских невысокие – около 800 долларов. Средняя зарплата тут 1500 долларов.

Местные очень любят бананы, едят их во всех видах – жареными, пареными, вареными, на гарнир, на десерт, как основное блюдо. Самые популярные – зеленые бананы, как закуска или как гарнир. Для них бананы, что для нас картошка. Вообще в Панаме обожают три вещи – морепродукты, юку и бананы. Я попробовала вареную юку – клянусь, ее невозможно отличить от нашей картошки.

Пенсия в Панаме начисляется так – берут семь лет, когда человек получал самую высокую зарплату, и от них высчитывают 60 процентов. На пенсию уходят уже в 56. Всем пенсионерам в Панаме положена скидка в размере 20-30 процентов практически на все виды услуг: на воду, электричество, лекарства, на проезд на всех видах транспорта, даже на самолете, и во всех без исключения ресторанах. Иностранные пенсионеры могут с легкостью открыть в Панаме свой бизнес, при этом они будут освобождены от налогов и будут получать ровно такие же льготы, как и местные пенсионеры.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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