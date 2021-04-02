«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в месяц

Говорят, все сицилийцы страшно темпераментны, любят много есть и мало работать. Жанна Бадоева разбиралась, так ли это на самом деле.

Еда на Сицилии — это отдельный культ. Обедать там принято строго по расписанию — с часу до двух дня. Ужин начинается после девяти вечера. А между этими основными приемами пищи есть бессчетное количество перекусов, когда в ход идут гамбургеры, пирожки с различными начинками, десерты всех мастей. Уличная еда на Сицилии — просто бесподобна и практически не уступает ресторанной.

На острове очень популярны частные школы при монастырях, где детей учат как монахи, так и обычные учителя. Удивительно, что именно католические школы славятся своим прогрессивным образованием. Работа в них считается престижной, хотя зарплата у всех учителей на Сицилии одинакова — 1500–2000 евро в месяц.

Ребятишек в католических школах воспитывают только пряниками, никаких кнутов. Даже за прогулы и плохую успеваемость не наказывают. Стоит такая школа около 4 тысяч евро в год.

Сицилийские родители, наверное, самые чадолюбивые люди в мире. У них на законодательном уровне прописано, что родители обязаны содержать своих детей даже после их совершеннолетия. Сколько ребенок живет в родительском доме, столько родители его и обеспечивают, хоть до 50 лет можно сидеть на шее у мамы с папой. Но как только чадо решает жить отдельно и съезжает из родительского поместья, то лафа заканчивается.

Все сицилийцы говорят, что Этна дымится столько, сколько они себя помнят. Никто особо не переживает по поводу соседства с действующим вулканом. Этна только с нулевых годов извергалась раз шестьдесят. Привыкли. И потому не спешат ремонтировать фасады своих домов. На Сицилии сотни дворцов и замков, но почти все они выглядят, мягко говоря, обшарпанными. Хозяева живут с мыслью: вдруг завтра извержение, и все будет разрушено, так какой смысл красить стены?

Местные пенсионеры очень активны, они много гуляют, пьют кофе в барах, танцуют на улицах, любят красиво одеваться и ходить в рестораны или на променад. Я побывала в гостях у одной пожилой пары — видели бы вы их спальню! Кровать с причудливым венецианским изголовьем, зеркала в рамах, антикварные кресла. Средняя пенсия — около тысячи евро в месяц, говорят, ее вполне хватает на красивую и веселую жизнь.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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