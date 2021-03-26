«Жизнь других» в Андорре: как позавтракать во Франции, а поужинать в Испании

Лыжи и горы – неотъемлемая часть этой маленькой страны. В детский сад малышей отдают с одного года, а с двух лет их уже ставят на лыжи! В детском садике ребятишки катаются до обеда, а после – играют на свежем воздухе. Из-за того, что много двигаются и сильно устают, у них всегда отменный аппетит и покладистый нрав. Стоят такие сады на горнолыжных склонах от 40 до 70 евро в день. Притом что средняя зарплата в Андорре – 2075 евро.

В этой крошечной стране дети с рождения учат три языка – испанский, французский и каталонский, а еще английский – как иностранный. Все школы бесплатны. Каждый семестр детей обязательно вывозят на неделю в горы – покататься на лыжах или сноубордах. Сезонный безлимитный пропуск на все подъемники страны для школьников стоит 120 евро.

В Андорре абсолютно безопасно, никто не переживает, отпуская 6-летнего ребенка одного на улицу или в школу. Именно поэтому Месси и Шакира приобрели себе здесь дома. В Андорре нет преступности и нет папарацци. Вы можете не запирать дом, оставить ключи зажигания в машине — никто ее не тронет.

У каждой собаки и кошки в Андорре есть чип, по которому за несколько секунд можно найти хозяина. Выбросить домашнее животное на улицу считается здесь непростительным преступлением. Но и охота – одно из самых популярных занятий у местных мужчин. Традиционно они каждый год на неделю выбираются пострелять в горах козлов и даже берут с собой детей.

Как охота сочетается с любовью к домашним питомцам? Просто андоррцы считают, что таким образом помогают диким животным выживать, регулируя их популяцию. Специальная комиссия по охоте и рыбалке каждый год вычисляет тот процент животных, на которых можно охотиться. В Андорре нет армии, но до сих пор действует старинный закон: если случится война, то все мужчины призывного возраста должны защитить страну своим же оружием! У них разрешена свободная продажа любых видов оружия, и никакие справки не нужны.

Любимые блюда андоррцев – улитки, кролик, бычьи хвосты в вине и абсолютно все виды мяса и колбасок на гриле. Эскуделья – национальный суп, который считается одним из самых древних европейских супов, готовится на бульоне с крупной пастой в форме улиток, туда добавляются овощи, бобы и какое угодно мясо.

Улыбчивые люди, послушные дети, чистые улицы, прозрачные озера и красивейшие горы – я бы даже назвала Андорру идеальной страной, если бы там не было так холодно.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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