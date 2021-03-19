«Жизнь других» в Колумбии: зарплаты, налоги, стоимость образования

Говорят, что жить в столице Колумбии Боготе очень страшно. Жанна Бадоева выясняла, так ли это на самом деле.

В государственных бесплатных школах Боготы ребятишки учатся в две смены. Школ не хватает. Да и высшее образование могут себе позволить либо очень умные, либо богатые. Один семестр стоит от 2 до 5 тысяч долларов. А средняя зарплата в Колумбии – 280 долларов в месяц.

Кстати, для коренных народов – индейцев – высшее образование бесплатно. Я познакомилась со студентами-индейцами и узнала от них, что они не представляют жизни без молотых листьев коки и молодых ракушек из Карибского моря, считают их лучшим снадобьем для мудрости и концентрации. Кока – важное растение в местной культуре, без нее вообще никуда.

Нередко на улице можно встретить мужчину с яркими полосами на щеках. Индейские мужчины по особенным случаям красят лицо краской из листьев, демонстрируя таким образом свою благодарность миру.

В Колумбии большая безработица, но если ты — повар, работу найдешь всегда, да еще и из нищеты сумеешь вырваться. Начинающий повар получает около 425 долларов, учителя – 365 долларов, врачи – 562 доллара, адвокаты в районе 850.

В Боготе проживает 10 миллионов человек, но метро там нет, поэтому люди проводят значительную часть жизни в пробках. Они даже придумали правило – автомобилисты с четными и нечетными номерами могут выезжать из дома только в разные дни недели, по очереди. Если день не твой – оставляешь авто дома и перемещаешься на общественном транспорте. Штраф за выезд в неположенный день – 250 долларов.

Богачи живут в пятом и шестом районе Боготы, бедняки – в первом и втором районах. Беднякам официально разрешено не платить налоги и бесплатно пользоваться водой и электричеством. В некоторых районах Боготы днем относительно безопасно. В другие лучше не соваться, особенно вечером. Обчистят. И хорошо, если не побьют. Расслоение на бедных и богатых очень серьезное. У богатых районы закрыты, туда нет доступа бедноте.

Лучшие друзья девушек в Колумбии – это не бриллианты, а изумруды. 75 процентов всех изумрудов в мире добывают именно здесь. Часто в переулках Боготы перекупщики торгуют драгоценными камнями, стоимость которых стартует от 100 долларов и заканчивается 20000.

Колумбийские женщины не мыслят жизни без салонов красоты. Говорят, что все дело в отношении к себе, в любви к себе. В городе тысячи салонов, где можно сделать укладку за 3 доллара и потом чувствовать себя королевой несколько дней.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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