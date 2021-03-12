«Жизнь других» во Франции: необычный цирк, еда и уроки нравственности в школах

Как и все французы, лионцы любят вкусную еду и вино, красивую одежду и размеренный образ жизни. А вот чем же Лион отличается от других городов, на этой неделе выясняла Жанна Бадоева.

Лион называют гастрономической столицей Франции, у них даже в роддомах кормят по изысканному меню, а вечером для рожениц устраивают ужины при свечах. В Лионе законодательно узаконен обед с 12 до 14 часов.

Для французов обед – это священнодействие, он редко ограничивается одной едой, на столе всегда можно заметить бутылочку вина или игристого. Местные семьи редко обедают и ужинают дома, ведь в городе более 40 ресторанов со звездой Мишлен и сотни отличных заведений без наград.

Повар Ги накормил меня потрясающим ужином и рассказал, как в 2019 году его ресторан лишился звезды Мишлен. Тайные инспекторы под видом обычных посетителей приходят и оценивают кухню. Ги объяснили, что, несмотря на превосходные вкус и подачу, его блюда показались инспекторам немодными, поэтому теперь он владелец обычного ресторана.

Но на посещаемости отсутствие звезды не отразилось, ведь у Ги есть еще одна награда — «Лучший повар Франции». Такие награды вручаются раз и навсегда и обязывают обучать молодых шефов и передавать им свои знания.

Еще Лион называют французской силиконовой долиной. У лионцев в крови что-нибудь изобретать, ведь братья Люмьер, придумавшие кинематограф, были жителями Лиона.

Учителя в школах получают 1500-2000 евро, врачи — около 4000 евро. Частный детский сад стоит 4 евро в час. Во всех младших школах есть дополнительный выходной – в среду, и родителям тоже разрешено брать отгул на этот день, чтобы больше времени проводить с детьми. А вот в старшей школе обязательны уроки нравственности. На них нет запретных тем — говорят о гражданских правах, о дискриминации, о религии, о сексуальной ориентации.

Государственные школы бесплатны, но большинство родителей отдают детей в частные – в них образование лучше. Стоит частная школа от 40 до 180 евро в месяц в зависимости от доходов родителей.

В Лионе есть роскошный цирк, куда часто наведываются семьи с детьми. С 2012 года в цирке запрещено использовать зверей, зато там поставили столы с едой – хлеб и зрелища сразу. Я познакомилась с директором цирка, который одновременно работает и клоуном.

На лионской шелковой фабрике я с удивлением узнала, что из одного кокона шелкопряда получается примерно один километр нити. А на один платок в квадратный метр нужно 500 коконов.

Молодежь в Лионе не носит дорогие вещи и не рассекает по городу на дорогих иномарках – это привилегия старшего поколения. Я познакомилась с Лизетт, ей 97, у нее большая красивая квартира в самом центре, и каждое воскресенье она с внуком приходит на рынок за устрицами и бутылочкой шампанского. На старости лет жизнь в Лионе только начинается.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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