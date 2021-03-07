«Жизнь других» в Сан-Марино: все о кулинарии, пенсиях и казино

Жанна Бадоева на этой неделе отправляется в государство Сан-Марино, которое не так-то просто отыскать на карте. И хотя эта миниатюрная страна со всех сторон окружена Италией, ее жители считают себя особенными.

Все детсады в Сан-Марино государственные и бесплатные, оплачивается только питание – 6 евро в день. В стране всего 30 тысяч населения, поэтому никаких проблем с местами в садиках нет, в них берут всех желающих от 3 до 6 лет.

Главы государства называются капитанами-регентами. Их выбирают парой, причем каждые полгода. Видимо, чем меньше страна, тем больше ей требуется президентов. Традиция выбирать двух капитанов уходит корнями в 14 век, когда один капитан выбирался от аристократии, а второй – от простого народа. Зарплата у местных президентов — 5 тысяч евро в месяц, а у школьного учителя — 2500.

Больница одна, частных клиник нет, медицинское обслуживание бесплатно. В Сан-Марино есть университет, высшее образование стоит 2,5 тысячи евро в год.

Сан-Марино не входит в Евросоюз, у них в ходу как евро, так и собственные монеты, которыми они довольно успешно торгуют. Четверть бюджета государства держится на продаже монет и почтовых марок. Монеты и марки охотно покупают туристы, готовые выложить 50 евро за монетку в 5 евро.

Общественный транспорт в Сан-Марино — фуникулер. Удобно – в пробку на нем не попадешь. Но фуникулер дороже автобуса и проезд в одну сторону стоит 3 евро.

В Сан-Марино есть казино. Что удивительно, у его хозяина нет задачи выжать последние гроши из посетителей. Более того, если кто-то вошел в азарт, постоянно проигрывает и не может остановиться, то владелец казино сам его остановит и отправит к местному психологу. В штате казино работают два психолога.

Ни свадьба, ни развод в Сан-Марино не имеют большой юридической ценности. Если люди начали жить в гражданском браке, то все имущество считается совместным и при разводе делится пополам. Женщины у них большие модницы, поэтому в маленькой стране несколько меховых фабрик, занимающихся пошивом шуб. Самую дешевую шубку можно приобрести за 1500 евро, а самую дорогую – за 150 тысяч. Для туристов, приехавших не из стран Евросоюза, все цены на 15 процентов ниже.

Первым блюдом сан-маринцы считают пасту. Местная ее разновидность – паста с морепродуктами – безумно вкусная. Есть здесь принято очень медленно. Причем завтракать, обедать и ужинать полагается в разных ресторанах. Считается, если ресторан кормит сразу всем, это плохой ресторан.

Средняя пенсия в Сан-Марино составляет 2000 евро в месяц. В той же Италии зарплата не у всех такая, поэтому пенсионерам там живется просто отлично.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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