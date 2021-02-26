«Жизнь других» в Коста-Рике: как приготовить национальные блюда и какова стоимость медицины и образования

Мало кто сможет точно назвать, где Коста-Рика находится и чем она славится. Жанна Бадоева отправилась в Латинскую Америку, чтобы выяснить, чем же хороша эта малоизвестная южная страна у океана.

В Коста-Рике лучшее медицинское обслуживание по всей Латинской Америке. У каждого костариканца есть государственная медицинская страховка, которая покрывает почти все, включая роды и все услуги стоматолога. Детсады здесь тоже бесплатные, причем сдать ребенка можно уже в три месяца. Открыты садики с 6 утра и до 6 вечера. Но в государственный сад попадают только те дети, чьи родители не могут себе позволить частный.

Национальное блюдо Коста-Рики – касадо, его основа всегда одинаковая – это рис с фасолью. А потом в него можно добавить, что угодно: мясо, птицу, рыбу, зелень.

В Коста-Рике очень причудливая топонимика и картография. Здесь нет ни названий улиц, ни номеров домов. Все ориентируются по узнаваемым местам поблизости. Почтальонам таксистам или курьерам в столице Сан-Хосе очень непросто, потому что зачастую люди не могут нормально объяснить, где они живут. Возле большого дерева, рядом с красным магазином…

По многим опросам, костариканцы являются самыми счастливыми людьми в мире. Отличная погода круглый год, теплый океан, фрукты. Да еще они все следуют девизу – не напрягаться по мелочам. Здесь много красивых женщин. Причем о красоте женщин местные мужчины рассуждают так: лицо и грудь девушки составляют только 5 процентов, основную красоту ты увидишь, когда она повернется.

Четверть страны занимают национальные парки и заповедники. А вот слово зоопарк здесь ругательное. Если вы увидите животное в вольере, значит, оно не может жить в дикой природе, либо проходит реабилитацию. В этой стране вообще нет армии, местные решили, она не нужна. Все военные деньги они тратят на медицину и образование.

Здесь очень востребованы все профессии, которые связаны с флорой и фауной: ветеринары, геологи или, к примеру, сейсмологи. В Коста-Рике девять вулканов, оттого-то в месяц происходит тысяча землетрясений! Но только 15 из них человек чувствует. Примерно раз в 50 лет бывает сильное землетрясение. Никто там землетрясений не боится, они знают, что нужно делать и готовятся уже с детского сада, иногда эвакуируют целые города, проводя учения.

Эта страна входит в мировые лидеры по количеству людей-долгожителей. У них очень много тех, кому больше ста лет! В некоторых районах насчитывают по тридцать столетних на сто тысяч жителей, что выше, чем в благополучных странах Европы. Я встретилась с донной Гортензией, которая недавно отметила 105 день рождения, и эта пожилая леди легко нашла силы, чтобы поделиться со мной своими секретами.

Она рассказала, что всю ее жизнь день начинается одинаково – душ, горячий кофе и зеленые бананы. Для крепкого здоровья надо немного: умываться с мылом, пить чистую воду и правильно питаться: каждый день есть рис с фасолью. Донна сообщила, что еще не прочь сходить замуж, только если жених будет красивым и богатым, а по-другому – какой смысл?

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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