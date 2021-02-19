«Жизнь других» в Словении: сколько стоит образование и зачем местные постоянно ходят на кладбище

Любляна не раз попадала в рейтинги самых безопасных городов Европы. Все ее жители очень дружелюбны и, кажется, даже мухи не обидят. Так ли это, разбиралась Жанна Бадоева в новом выпуске шоу «Жизнь других» на Первом канале.

Детские сады в Словении принимают детей с 5.30 утра! Находиться в саду ребенок может не больше 9 часов. То есть в половину третьего родители разбирают детей по домам. А все потому, что рабочий день в Любляне, как правило, начинается в 7 утра и заканчивается в 3 часа дня. Словения — фермерская страна, привычка вставать с петухами передалась современным жителям от прадедов.

Школы тоже открываются ни свет ни заря. Их система образования до боли похожа на нашу: уроки по 45 минут, 5-балльная система оценок. Единственное отличие — их двойка считается положительной, проходной оценкой, с двойкой запросто переводят в другой класс. А вот единицу уже нужно пересдавать. Высшее образование здесь бесплатное. У каждого студента есть три попытки, чтобы сдать экзамен, можно бесплатно сменить один факультет на другой и взять дополнительный год обучения.

Студенты платят только за обеды — по 4 евро, за учебники — 50 евро в год, да за общежитие — 80 евро в месяц. Даже на транспорт не надо тратиться. Многие пользуются общественными велосипедами, которые чуть не даром можно взять в аренду. Годовой билет на велосипед стоит 3 евро.

В Любляне нет брендовых магазинов. Модницам приходится ездить в соседние Милан или Вену. Хвастаться богатством тут совсем не принято. Словенцы завистливы, им сложно порадоваться за более успешного соседа, поэтому толстосумы тут не выпячиваются. Мужчин в Любляне больше, чем женщин, поэтому последнее слово всегда за девушкой. Вы удивитесь, но в местную полицию часто обращаются мужчины, пострадавшие именно от женского насилия. Но в целом город очень миролюбив. Если кто-то потеряет кошелек или телефон, их никто себе не присвоит. Находку отнесут в ближайшую кофейню или полицейский участок. Здесь никто не боится гулять по ночному городу — в Любляне нет опасных районов.

В Словении принято жить большими семьями — в двух-трехэтажных домах. Дети, вырастая, не уезжают, а приводят в дом к родителям своих мужей и жен, и живут вместе. Старшее поколение занимает первый этаж, младшее — верхние этажи.

Когда бы вы ни зашли в гости к словенцу, на его столе или в холодильнике обязательно будет фермерская еда. Словенский национальный стол: домашняя кровяная колбаса, мясная колбаса, жареная картошка с луком и салом, вино и ликер собственного производства. На сладкое они любят свекольный шоколадный торт, пирог с творогом и шпинатом. Фермерская еда в полтора-два раза дороже обычной, однако все покупают именно такую — она вкуснее, да и поддержать отечественного производителя.

На пенсию уходят в 63 года, здесь она составляет в среднем 800 евро — этого достаточно для нормальной жизни. У словенцев принято чуть ли не каждый день приходить на могилы к близким, поэтому часто между каким-нибудь вдовцом и вдовой отношения завязываются прямо на кладбище.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10:15

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