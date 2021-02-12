«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй

Слонов, гиппопотамов и жирафов здесь можно увидеть не в зоопарке, а просто гуляющими на воле. В ближайшее воскресенье Жанна Бадоева побывает в Кении.

Найроби – один из самых продвинутых городов на материке, это финансовая столица восточной Африки. Однако ночью здесь лучше на красный свет не останавливаться, иначе на ваше авто могут напасть хулиганы.

В Кении лишь 24 процента населения живет в городах, и местным ребятишкам привычно пешком ходить в школу за несколько километров. Ребятня с младенчества приучается к физической выносливости, возможно, поэтому так много среди кенийцев выдающихся олимпийских бегунов. А еще занятия легкой атлетикой — один из немногих способов вырваться из повсеместной нищеты.

Учитель в частной школе получает 45 долларов в месяц, а в государственной – 135. Пенсия в Кении – 2 доллара в месяц, да и то ее получают лишь те, кто был официально трудоустроен. Таковы местные выплаты, чтобы вы понимали.

Я побывала в племени самбуру. Это, конечно, настоящий первобытный строй. Они пасут скот, ходят на рыбалку, женщины целый день стирают и занимаются рукоделием – делают красивые бусы. Вечером все дружно идут за водой и за дровами. До 35 лет у них жениться не принято, невесту для мужчины выбирают старейшины. Хоронят у них так: отвозят тело умершего за пять км от деревни и накрывают листьями. Если через три дня тело съедено животными, все радуются, устраивают в деревне праздник.

Потом я познакомилась с рейнджером, который ловит браконьеров в местном заповеднике. Он рассказал, что чаще всего браконьеры охотятся на бивни слона: на черном рынке их продают за десятки тысяч долларов. Пойманных на месте преступления браконьеров ждет тюрьма и штраф в 50 тысяч долларов.

Впечатлили меня трущобы Кибера – это самые большие трущобы Африки, которые находятся в 5 км от столицы Найроби. В Кибере не покидает ощущение, что ты находишься посреди мусорной свалки. Мусор здесь выбрасывают прямо за порог. Они живут на мусоре, строят из него свои дома, которые стоят только до первого ливня.

Благотворительные фонды помогают кенийским беднякам, в частности, занимаются развитием детей из бедных семей. Кто-то устраивает футбольные клубы, кто-то — секции по хип-хопу. Я была поражена, обнаружив африканских детишек, выстроившихся у балетного станка. Балет в трущобах – очень странное зрелище.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15