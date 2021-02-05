Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Жанна Бадоева
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Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург

После небольших зимних каникул на экраны возвращается Жанна Бадоева с новыми выпусками шоу «Жизнь других». В это воскресенье Жанна отправляется в Зальцбург, о котором до поездки она знала единственный факт – там родился Моцарт.

Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал

Зальцбург расположен в окружении альпийских гор, поэтому естественно, что у всех местных страсть к лыжам. Детей здесь ставят на лыжи еще до шести лет. Во всех школах есть лыжные курсы – что-то вроде лагеря, когда всем классом на неделю едут на горнолыжный курорт, катаются там целыми днями, устраивают соревнования, потом возвращаются к учебе.

Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал

Высшее образование здесь не в приоритете. Многие дети после школы идут работать в туристическую сферу. Миллионы туристов ежегодно стекаются в Зальцбург по двум основным причинам – лыжи и Моцарт. Лично я очень удивилась, когда узнала, что оригинальные конфеты «Моцарт» с марципановой начинкой заворачивают не в красные, а в синие фантики. Одна такая конфетка стоит полтора евро. А в год их делают около 3,5 млн штук – прибыльный бизнес!

Налоги в Австрии прогрессивные. Если вы зарабатываете меньше 11 тысяч евро в год, то совсем ничего не платите, а если больше 60 тысяч евро, то отдаете государству 50 процентов налогов. Говорить о деньгах у австрийцев – моветон, даже между близкими и друзьями. Они никогда не попросят взаймы, если нужны деньги – пойдут за кредитом в банк.

Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал

Одна из самых почетных и востребованных профессий – горный спасатель, ведь миллионы туристов приезжают сюда кататься на лыжах. Я примерила альпинистское снаряжение, чтобы вжиться в роль. Нужно быть скалолазом, медиком и просто храбрым человеком – спасатели ищут пропавших людей, помогают при любых природных катастрофах, лавинах и обвалах.

Причем все австрийские спасатели работают бесплатно! Государство обеспечивает их только оборудованием и тренировочным снаряжением. У всех спасателей есть основная работа. Если спасатель, к примеру, работает в офисе, и вдруг поступает вызов, то он бросает все дела и мчит на помощь. И, поверьте, нет таких начальников, которые не отпустили бы спасателя.

Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал

70 процентов местных предпочитают быть похороненными на лугу. Урну с прахом зарывают на большой зеленой лужайке – нет конкретного места, нет памятника, есть только табличка с именем, которую повесят на одну из колонн вокруг здания кладбища. Родственники вспоминают своих ушедших, прогуливаясь по этому лугу.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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