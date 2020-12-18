«Жизнь других» в Занзибаре: почему там может быть очень опасно для туристов

Занзибаром называют несколько островов африканской страны Танзании. На местном языке «акуна матата» обозначает - нет проблем. Как пишут туристические буклеты, эти слова чуть ли не жизненное кредо занзибарцев. Жанна Бадоева выяснила, правда ли это?

Частный детский сад на Занзибаре — то еще зрелище. Дверей в классах нет, окон нет. Приводят ребятишек к 6 утра, забирают уже в 12. И стоит садик 9 долларов в месяц с питанием – неподъемная для большинства сумма. Перед уроками у детей обязательная дискотека – включают рэп, и малышня отрывается.

Основная религия – ислам, но и в местных духов на Занзибаре верить не стесняются. Поход к шаману или знахарю здесь так же популярен, как в цивилизованных странах визит к врачу. Прием у шамана – это театрализованное действо, которое может обойтись в 50 долларов. Если у заболевшего нет денег, шаман пропишет что попроще – зелье или амулет.

Я была шокирована, когда узнала, что местные шаманы считают самыми действенными амулеты, сделанные из частей человеческого тела. И особенно востребованы тела альбиносов, которые считаются исключительно целебными. Необъяснимый пока факт — именно в Танзании рождается самое большое количество альбиносов. Многие шаманы охотятся на альбиносов, воруют их на улицах городов. Знакомый шаман мне на полном серьезе рассказал, если руку альбиноса закопать у себя во дворе, это принесет много денег.

Минимальная зарплата на Занзибаре — 150 долларов в месяц, но большинство работает неофициально и получает в разы меньше. Семьи здесь большие – по восемь — десять детей. Когда родителям нечем кормить потомство, принято отдавать своих детей более состоятельным соседям.

Поскольку Занзибар — государство островное, все круглосуточно рыбачат и питаются рыбой, ее там после отлива можно руками собирать. А вот мясо – большая редкость! Чтоб вы понимали: когда у кого-то из детей случается день рождения, мама идет на рынок, покупает полкилограмма курицы и дарит ее имениннику.

Высшее образование на Занзибаре в почете. И стоит денег, один семестр в местном университете – 260 долларов. Если студент попадается на списывании, его мгновенно исключают. Учителей всегда не хватает, это самая востребованная профессия. А вот если у тебя нет высшего образования, то ты можешь стать мужским парикмахером. В жарком климате эта профессия очень популярна, они зарабатывают около 200 долларов в месяц.

Если ты всю жизнь работал неофициально, а так и бывает в большинстве случаев на Занзибаре, то пенсия тебе полагается только после 70 лет, и составляет она всего 8 долларов в месяц. Знакомство с местным пенсионером оставило тяжелое воспоминание.

Всю жизнь этот африканский дедушка мечтал о далеких странах, рассказывал своим детям про Токио и Нью-Йорк, Галапагосские острова и мыс Доброй Надежды, но сам никогда не уезжал дальше своей деревни и даже в столице родной Танзании не был ни разу. Те, кто говорит, что не в деньгах счастье, просто имеют их в достатке.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15