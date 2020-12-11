«Жизнь других» в Варшаве: как поляки готовят фирменный борщ

Польский язык кажется знакомым, но его нельзя понять. Польская кухня наполнена знакомыми названиями, но они обозначают абсолютно другие блюда. Жанна Бадоева на этой неделе отправляется в Польшу, чтобы понять — какая она, настоящая Варшава.

Больше 80% поляков — верующие католики, и редко пропускают воскресный визит в костел. Для них поход всей семьей в церковь так же естествен, как для нас поход в торговый центр.

Расспрашивая самых разных поляков о том, какое у них любимое блюдо, я часто слышала знакомые названия — вареники, борщ, зразы, сырники. Правда, все эти польские блюда выглядят совершенно иначе, чем наши. Исследуя варшавские супермаркеты, я была несказанно удивлена, когда обнаружила на полке закваску для борща — она была разлита в бутылки, и сначала я подумала, что это красное вино.

Но оказалось, что борщ у поляков совсем не такой, как у нас: они заливают свеклу кипятком, чтобы получить малиновую закваску, а все овощи варят отдельно. Впрочем, польские дети считают самым вкусным блюдом вовсе не борщ, а томатный суп с макаронами, который делается на основе рассола от соленых помидоров или огурцов.

Поляки помешаны на свежести продуктов. Наверное, поэтому Польша входит в первую пятерку европейских стран по уровню продуктовой расточительности. Если среднестатистический житель ЕС выбрасывает в год около 90 кг еды, то средний поляк выкидывает 240 кило!

Польша – четвертая в мире страна по экспорту яблок. Здесь огромное количество сортов, на любой вкус и время года. Я побывала на ферме, выращивающей экологически чистые яблоки. На ней трудятся двое — муж и жена, и прекрасно справляются с огромным объемом работ.

Еще я побывала в гостях у многодетной семьи и узнала, каков размер детского пособия (140 долларов на ребенка ежемесячно в течение 18 лет). Познакомилась с популярной польской актрисой и расспросила ее, как живется местным селебритис.

Но больше всего меня впечатлило знакомство с 82-летей Вирджинией Шмит. Наверное, она единственная в мире бабушка-диджей. Крутит пластинки на дискотеках, миксует музыку. Она полна энергии и оптимизма, да она просто роскошна! Когда я вижу таких бабушек, тоже хочу, чтобы мне было 82.

Я спросила ее секрет. И вот что узнала: Вирджиния не ходит в салоны, не делает косметические операции, даже волосы не красит. Говорит, что всю жизнь была золотой блондинкой, а теперь стала серебряной. Раньше Вирджиния работала в исправительной колонии с трудными подростками.

Ее жизнь была так наполнена стрессом, что, выйдя на пенсию, она начала искать спасения и спокойствия в музыке. Встала за микшерский пульт, и в 60 лет к ней вдруг пришла слава. На прощание она сказала мне мудрые слова: «Никого не бойтесь, не думайте о чужом мнении. Есть те, кто всегда молоды, а есть те, кто рождается старым, и от возраста это не зависит».

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье в 10:15.