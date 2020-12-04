«Жизнь других» в Дубае: сколько стоит образование и как платят домработницам

В бесплатную государственную школу ходит только 10 процентов школьников. Просто тут коренного населения всего-то десять процентов, остальные – приезжие. В Дубае 17 систем образования: британская, филиппинская, немецкая, да какая угодно! Каждая частная школа может зарегистрировать свою систему и тоже стать официальной.

Самое дорогое образование – по британской системе, обойдется примерно в 10 тысяч долларов в год. Зарплаты тоже разные. Иностранка-учительница получает 1500 долларов в месяц, а эмиратец на той же позиции – в полтора-два раза больше.

Я побывала в первом в мире полностью автоматизированном полицейском участке. Людей там нет, есть кабинки и множество планшетов, через которые онлайн можно связаться с офицером и подать заявление. Автомат выдает посетителям бесплатный кофе.

Все для удобства граждан: не надо далеко идти, стоять в очереди. Дубай считается не только одним из самых безопасных, но и самым богатым городом в мире. Полицейские колесят по столице на суперкарах! На улицах Дубая очень красиво и тихо. Потому что за ругань в общественном месте можно легко попасть в тюрьму.

На улицах города полно местных модниц с очень дорогими сумками и в очень дорогой обуви. Познакомившись с местной девушкой и напросившись к ней в гости, я не утерпела и спросила, откуда в эмиратках эта страсть к брендам, которые стоят кучу денег. Та объяснила, что местным женщинам, по традиции, приходится ходить по улице закутанными в черное с головы до пят, поэтому обувь и сумки – единственный способ выделиться и потешить себя.

Практически во всех семьях в Дубае принято держать домработницу, либо двух. Семья, в которой живет домработница, обеспечивает ее жильем, питанием и медицинской страховкой, все легально. Плюс зарплата – от 300 до 800 долларов в месяц.

В Дубае есть абсолютно все. Однажды решив, что Эмиратам не хватает снега, местные предприниматели открыли горнолыжный центр. Посреди 40-градусной жары можно поиграть с пингвинами, подняться на горку на подъемнике, скатиться на лыжах. Кстати, содержать пингвинов – удовольствие не из дешевых. Птички питаются только канадской или норвежской рыбкой. Инструктор научила меня, как правильно обнять пингвина, чтобы он расслабился и уснул.

Местные власти так беспокоятся о своих жителях, что постоянно проверяют их уровень счастья. Это делается через приложение, разработанное для облегчения всевозможных платежей.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15